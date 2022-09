Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, rencontrera les médias à 11h jeudi pour faire le point sur l'évolution de la situation actuelle de la COVID-19 au Québec.

Pour l'occasion, il sera accompagné du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Daniel Desharnais.



Le bilan de mercredi du gouvernement du Québec démontrait huit nouveaux décès liés à la COVID-19, ainsi que d'une augmentation de 53 hospitalisations liées à la maladie par rapport à la veille.

Des huit nouveaux décès signalés mercredi, deux sont survenus au cours des 24 dernières heures, trois il y a entre deux et sept jours, et les trois autres sont survenus il y a plus de sept jours, indique le ministère de la Santé.

Le bilan des décès liés à la COVID-19 au Québec s'élève désormais à 16 762 depuis le début de la pandémie.

À lire également :

On comptait 1619 hospitalisations, dont 503 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de 53 hospitalisations par rapport à la veille. Il y avait 34 patients aux soins intensifs, dont 12 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de deux par rapport à la veille.

Le ministère a signalé mardi 1130 nouveaux cas de COVID-19, bien que le nombre de cas répertorié ne soit pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.