Le gouvernement du Québec emprunte la voie du gouvernement fédéral en interdisant à son tour l’installation et l’utilisation de l’application TikTok pour les organismes publics et les employés de l’État.

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, Éric Caire, en a fait l’annonce par voie de communiqué, lundi soir.

«À la lumière des recherches et des analyses faites concernant l’utilisation de TikTok, il nous apparaît nécessaire d’appliquer le principe de précaution et de ne plus permettre pour le moment l’installation et l’utilisation de cette application», a écrit le ministre Caire.

Dès demain, le gouvernement du Québec émet des directives sur l’utilisation de TikTok au sein de l’administration publique afin de proscrire l’installation et l’utilisation de l’application Tik Tok sur les appareils mobiles.

C’est en effet dans un objectif de précaution que M. Caire demande cette interdiction. Il indique qu’aucune preuve ne démontre qu’un pays étranger espionnerait les employés de l’État par l’entremise de TikTok.

L’interdiction sera effective dès le mardi 28 février.

Les États-Unis et l'Union européenne ont récemment interdit au personnel du gouvernement d'utiliser TikTok sur des appareils de travail.

Un porte-parole de TikTok a déclaré que la société de médias sociaux est toujours ouverte à rencontrer des représentants du gouvernement pour discuter de la manière dont elle protège la vie privée des Canadiens.

TikTok est depuis longtemps impliqué dans des problèmes de confidentialité, car le gouvernement chinois détient une participation dans son propriétaire, ByteDance, et les lois autorisent le pays à accéder aux données des utilisateurs.

La semaine dernière, l'organisme fédéral de surveillance de la vie privée et ses homologues de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec ont annoncé une enquête pour déterminer si la plateforme vidéo se conforme à la législation canadienne sur la protection de la vie privée.

Mais même si les gouvernements du monde entier accordent plus d'attention à TikTok et à la réglementation sur la confidentialité, l'application continue d'être largement utilisée, en particulier chez les jeunes.

Avec des informations de la Presse canadienne.