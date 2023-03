Le gouvernement du Québec prolonge l'administration provisoire des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés des Floralies-de-Lasalle et des Floralies-de-Lachine, situés dans le sud-ouest de Montréal.

Un rapport d'enquête commandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a révélé l’automne dernier que de la maltraitance sous toutes ses formes avait eu lieu à l'intérieur des deux CHSLD situés dans les arrondissements de LaSalle et de Lachine. Le rapport a notamment fait état de résidents déshydratés et de marques de violence physique.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'Île-de-Montréal (CIUSSS) a par la suite assuré que des préposés aux bénéficiaires ayant commis ces gestes ont été congédiés.

Depuis le 1er septembre dernier, le CIUSSS assure l'administration provisoire des deux établissements privés.

Dans un communiqué publié mardi, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, signale que cette administration provisoire a permis de déployer les moyens nécessaires pour rehausser les soins et les services offerts aux personnes hébergées aux Floralies.

À son avis, il est nécessaire de la poursuivre pour continuer le travail de redressement débuté par le CIUSSS.