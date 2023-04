Plus de trois ans après la déclaration de pandémie de COVID-19, le ministère de la Santé n’oblige plus le port du masque dans les hôpitaux. Québec a envoyé une directive conjointe avec la Direction nationale de santé publique à cet effet aux CISSS et aux CIUSSS le 6 avril 2023.

Suivant les recommandations de la Santé publique, le ministère a «convenu du retrait définitif de la directive […] en lien avec le port du masque médical par l’usager et autres personnes à l’intérieur des milieux de vie et de soins», est-il indiqué dans le mémo signé par le sous-ministre Daniel Desharnais et le directeur national de santé publique, Luc Boileau, et dont Noovo Info a obtenu une copie, vendredi.

Il en revient désormais aux CISSS et aux CIUSSS de déterminer leurs propres orientations concernant le port du masque par les employés dans les établissements sous leur supervision, «comme ce fût le cas avant la pandémie», dit-on.

En date de jeudi, le port du masque n’était déjà plus obligatoire pour les usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, mais le masque y demeure obligatoire pour les employés, les bénévoles, les visiteurs de même que les proches aidants lors d'un contact avec un patient.

À Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-L’Île-de-Montréal est en encore à évaluer comment sera appliquée la consigne, selon ce qu’a indiqué une porte-parole à Noovo Info. «Nous avons reçu la directive en pleine tempête du verglas», a souligné Marianne Paquette. Le ministère de la Santé a approuvé la directive le 4 avril et l’envoi d’une telle directive «se fait de manière automatique quelques jours après son approbation», note Robert Maranda du côté du ministère.

Du côté du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (EMTL), qui chapeaute notamment le très achalandé Hôpital Maisonneuve-Rosemont, on se permet d’aller de l’avant avec des assouplissements.

«Dans les zones non cliniques et sans la présence d’usagers ou de visiteurs, dorénavant le port du masque est facultatif», a dit à Noovo Info la porte-parole du CIUSSS EMTL Catherine Dorion, qui donne en exemple les salles d’enseignement, les pavillons administratifs, les laboratoires, les archives médicales ou encore les bureaux fermés. Mais le port du masque demeure obligatoire dans les cafétérias, «puisque des usagers et des visiteurs y circulent».

Enfin, le masque de procédure doit être porté en tout temps par les travailleurs de la santé dans les centres hospitaliers, dans les zones cliniques et dans tous les espaces où des usagers et visiteurs circulent. Cette règle s’applique aussi aux proches-aidants, aux usagers, aux bénévoles et aux visiteurs, dit le CIUSSS EMTL.

Plus de bénéfices que de risques associés au port facultatif du masque

Le ministère de la Santé voit maintenant plus de bénéfices associés au retrait du port universel du masque que de risques. «Le contexte actuel le permet, et les précautions doivent désormais relever d’une évaluation plus précise de la situation, en fonction de la réalité locale de chaque installation», a expliqué Robert Maranda, porte-parole du ministère de la Santé, dans un échange avec Noovo Info.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) recommande toutefois que le port du masque soit requis dans les endroits où se trouvent des usagers dans les milieux de soins de courte durée et de réadaptation, soit des centres hospitaliers en milieu de réadaptation en santé physique déficience physique ou réadaptation modérée. Dans les CHSLD et autres milieux de soins de longue durée, le port du masque est recommandé en cas d’éclosion.

Pour la semaine du 2 au 8 avril 2023, le ministère de la Santé dénombrait 2490 cas enregistrés de la COVID-19 au Québec et 34 décès du virus, pour un total de 17 696 cas fatals depuis le début de la pandémie. Un total de 1140 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19, incluant 33 traitées aux soins intensifs.