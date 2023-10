Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi la nomination d'un coordonnateur de l'accès aux soins de santé ayant pour mission de répondre plus efficacement aux besoins de santé de la population et aux enjeux de délais aux urgences et en chirurgie. Il s'agit de Michel Delamarre, ex-PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le ministère de la Santé a pris acte de «plusieurs défis» qui subsistent en ce qui a trait à la coordination des services dans le réseau, malgré la mise en place du Guichet d’accès à la première ligne (GAP). M. Delamarre se voit donc confier un rôle «qui nécessitera une collaboration étroite avec les équipes sur le terrain afin de briser les silos et de mettre en place les meilleures pratiques à l'échelle du Québec», est-il indiqué dans un communiqué du ministère.

Dans un message relayé sur le réseau X, Christian Dubé a affirmé vouloir apporter plus d’«efficacité et de coordination» malgré les «succès» du GAP.

M. Dubé tire ces conclusions au terme de la tournée québécoise de M. Delamarre, qui est allé évaluer les performances de GAP aux quatre coins de la province. L'affluence aux urgences et le temps de prise en charge des patients préoccupent particulièrement le ministre, alors le coordonnateur misera sur le GAP parmi les options autres que l'urgence pour plus d'efficacité.

Québec espère ainsi pouvoir réorienter le trop-plein de patients qui se présentent dans les urgences québécoises avec des besoins moins prioritaires.

Le système de santé du Québec en chiffres, selon le gouvernement Legault

330 000 employés

1000 cliniques de première ligne

300 hôpitaux

3,6 millions de visites à l'urgence par année

Près de 16 millions de consultations médicales

Entre 400 000 et 450 000 chirurgies réalisées annuellement

Source: Ministère de la Santé

À propos du GAP

On dénombre depuis septembre 2022 plus de 1,5 million d’appels au GAP. Il s’agit d’un volume quotidien qui varie entre 5000 et 7000. Mis en place au cours de l’an 2022, le GAP se veut «la porte d’entrée unique pour les patients sans médecin de famille». On cherchait en créant ce nouveau service à désengorger les urgences.

En composant le 811, il est possible d’accéder à trois services: Info-Santé, Info-Social, et le Guichet d’accès à la première ligne.

Le GAP numérique est également disponible. À l’aide d’un questionnaire, le site Web permet d’orienter la personne vers les ressources appropriées.

Le site Web n’offre cependant pas la prise de rendez-vous. Il suggère, selon les cas, d’appeler le 811, de consulter son pharmacien ou d’autres services, par exemple.

Avec des informations de La Presse canadienne.