La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a annoncé mardi un investissement de 3 M$ pour mieux soutenir les familles d’enfants avec des besoins spécifiques dans 14 régions du Québec.



Cette somme permettra de financer 44 projets d’organismes offrant des activités de haltes-garderies communautaires.

Ceux-ci viseront à accompagner les enfants devant composer avec des défis comme la barrière de la langue, un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un retard de développement. Ceux-ci peuvent être notamment liés à des situations de négligence, d’abus ou de violence.

L’investissement permettra par exemple de faciliter le recours à des experts externes, comme des psychoéducateurs, pour les organismes.

«Il faut savoir s'adapter aux différentes réalités que vivent nos tout-petits et savoir innover pour faire toujours mieux pour nos familles. Les organismes communautaires jouent un rôle clé en ce sens, et je tiens à les remercier pour leur passion et leur dévouement. Les services qu'ils offrent, notamment les haltes-garderies, contribuent à améliorer la qualité de vie de ces familles», a déclaré Mme Roy.

La présidente de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, Anick Campeau, a salué l’investissement, mais a soutenu que le projet pilote n’était qu’«un début de solution pour mieux accompagner les enfants et leurs parents dans leurs défis quotidiens».