Le gouvernement du Québec met en place un nouveau programme afin de soutenir les gens désirant adopter un ou des enfants à l’international. Il s’agit du programme Préparation à l’adoption à l’international : les premiers pas d’une réflexion.

L’annonce a été faite lundi en présence notamment du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (MSSS), Lionel Carmant. L’initiative est d’ailleurs financée par le MSSS dans le cadre du Plan d’action 2019-2014 – Bâtir le futur ensemble, du Secrétariat à l’adoption internationale.

M. Carmant affirme que ce nouveau programme répond à un réel besoin.

«Lorsqu’ils songent à un tel projet, les candidats à l’adoption à l’international se posent de nombreuses de questions et ces questions sont tout à fait légitimes. Est-ce que je suis fait pour ça? Comment ça fonctionne? Quelles sont les étapes à franchir? Où puis-je trouver réponse à mes questions? Par conséquent, avoir de l’accompagnement dans ce processus de cheminement est primordial».

En ligne, simple et facile

Le programme de sensibilisation est disponible en ligne sous forme d’une série Web de neuf épisodes comprenant des lectures, des activités, des questionnaires et de l’écoute audio et vidéo.

«Au terme des neuf épisodes, les participants seront plus aptes à prendre une décision plus éclairée quant à l’idée de s’engager ou non dans un tel projet de vie», explique Lionel Carmant.

La formation, d’une durée d’environ 18 heures, a été élaborée de façon à ce que les participants puissent la suivre de façon autonome, à leur rythme et selon leur horaire.

À la fin de programme, une attestation est remise aux participants. Cette attestation sera d’ailleurs obligatoire dès l’hiver 2023 pour ceux et celles qui souhaitent adopter à l’international.

«Le caractère obligatoire du programme est en cohérence avec l’engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux de protéger tous les enfants et de fournir aux pays qui nous confie leurs enfants des parents adéquatement préparés», précise le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Les adoptions en baisse

Selon des données fournies par le ministre Carmant, environ 140 enfants ont été adoptés au Québec chaque année entre les années 2016 et 2019.

Les chiffres sont à la baisse pour 2020 (60) et 2021 (46) en raison notamment de la pandémie de la COVID-19 et du fait que les pays d’origine ont de plus en plus les ressources pour identifier les projets de vie qui permettent aux enfants de rester dans leur pays.