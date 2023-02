Le gouvernement Legault a confirmé mercredi que le rythme de création des maternelles pour les enfants de 4 ans ralentira et repousse son objectif initial de 2600 classes à 2029-2030.

En raison de la pénurie de main-d’œuvre et du manque d’espace dans certaines régions du Québec, le gouvernement se dit forcé de décélérer la création de classes pour les tout-petits à travers la province. Le gouvernement affirme avoir constaté un ralentissement de leur rythme d’ouverture depuis l’année 2021, malgré le vif intérêt des parents pour ces classes.

Québec lève le pied sur le projet afin de «donner du souffle au réseau de l’éducation», indique le ministère de l’Éducation dans un communiqué. On rappelle que la création de ces classes est rendue possible grâce à la «disponibilité des ressources actuelles du réseau scolaire et de l’espace disponible».

Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville estime prendre une «difficile», mais «responsable» en s’offrant, à court terme, une marge de manœuvre afin d’éventuellement accélérer «le déploiement» des classes. «On n’est pas un gouvernement dogmatique et la bonne chose à faire est d’agir face aux enjeux et défis qu’il y a dans le réseau», a-t-il ajouté.

Dans une entrevue accordée mardi au réseau TVA, M. Drainville a affirmé vouloir donner l’heure juste concernant les cibles à atteindre, soufflant qu’il «valait mieux dire la vérité que de bullshiter».

Interrogé lors d'une mêlée de presse, le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré son désir de réaliser des classes de maternelle 4 ans.

«Ce que je dis, c’est que je souhaite que le plus vite possible tous les parents aient accès à une maternelle 4 ans. Il faut comprendre que nous avons une pénurie de main-d’œuvre», a-t-il dit.

«Je comprends que certains parents préfèrent les CPE, parce qu’ils sont ouverts 12 mois par année, parce que les heures d’ouverture sont plus longues, parce qu’il y a d’excellentes éducatrices aussi, mais pour certains enfants, notamment ceux avec des difficultés, la maternelle 4 ans, avec des orthophonistes à même l’école, je trouve ça bien», a-t-il ajouté.

Un aveu d'échec, martèle l'opposition

La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault avait fait de la maternelle 4 ans pour tous un de ses engagements phares de 2018.

«Aux parents qui ont voté en 2018 pour la maternelle 4 ans, pour la CAQ, votre enfant a le temps de se rendre à son bal des finissants avant d'avoir une place en maternelle 4 ans», a raillé la députée Marwah Rizqy.

L'engagement de la CAQ a d'ailleurs été mis en lumière mercredi par le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Il estime que le premier ministre «mets son siège en jeu pour les maternelles 4 ans.» «Je ne sais pas comment le premier ministre va expliquer ça aujourd'hui», a-t-il affirmé.

Le député péquiste a tenu à rappeler que le Parti québécois n'est pas en faveur des maternelles 4 ans. «Cela n’a jamais été une bonne idée les maternelles 4 ans, nous ce sont les CPE. La priorité ce sont les familles. La priorité des parents c'était les CPE, il [François Legault] le savait», d'expliquer M. Bérubé.

«Ils ont fait leur choix. Je crois que c’est pire que ce que M. Drainville raconte», estime le député péquiste.

«François Legault avait mis son siège en jeu sur les maternelles 4 ans. (...) Il avait mis son siège en jeu sur un projet mal ficelé, mal organisé», a déclaré le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois.



«C'est un désaveu total de l'obsession de M. Legault envers les maternelles 4 ans. C'est la démonstration que cette promesse lancée en l'air par François Legault, pour laquelle il avait mis son siège en jeu, était mal ficelée.»

Un vaste projet

Depuis la première élection de la CAQ, ce sont 926 nouvelles classes de maternelle 4 ans qui ont été créées, pour un total de 1586, aux quatre coins de la province. On souhaite augmenter ce nombre à 1703 en 2023-2024.

L’an dernier, près de 19 000 enfants fréquentaient celles-ci.