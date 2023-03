Le porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière de travail, Alexandre Leduc, affirme que son parti a eu gain de cause face aux lobbyistes de la restauration et du commerce de détail en lien avec le projet de loi 19 encadrant le travail des jeunes.

Un duel avait lieu depuis quelques semaines entre les deux groupes alors que des lobbyistes de la restauration et du commerce de détail réclamaient une exemption dans le projet de loi encadrant le travail des jeunes afin de pouvoir embaucher des employés de moins de 14 ans, une demande dénoncée par Québec solidaire. En février dernier, le ministre du Travail, Jean Boulet, niait d'ailleurs être sous l'influence des lobbys dans la préparation du projet de loi concernant le travail des enfants.

Dans son projet de loi, le ministre Boulet, ferme donc officiellement la porte à l’embauche de jeunes de moins de 14 ans au Québec, sauf exception comme les livreurs de journaux, les gardiens d’enfants, les aides-moniteurs et les marqueurs.



«Je suis bien content d’avoir gagné ce duel mardi dans le projet de loi déposé par le ministre du Travail, Jean Boulet. C’est une bonne nouvelle», a affirmé M. Leduc.

Le député de Québec solidaire précise qu’il regardera le projet de loi 19 dans les détails, mais qu’en gros, il était satisfait des mesures.

«Il reste peut-être quelques discussions à avoir en ce qui concerne les exemptions pour les entreprises familiales», a-t-il précisé.

Le gouvernement du Québec a décidé de légiférer sur le travail des jeunes en raison de la présence de plus en plus forte des jeunes de moins de 14 ans dans les commerces et entreprises du Québec.

De 2017 à 2021, le nombre de lésions professionnelles reconnues par la CNESST est passé de 10 à 64 par année pour les enfants de 14 ans et moins, soit une augmentation de 540 %. Pour l'ensemble des enfants de 16 ans et moins, le nombre est passé de 278 à 447 au cours de la même période, soit une augmentation de 60,8 %.