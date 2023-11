Québec solidaire (QS) continue de dépenser des milliers de dollars en publicités sur les plateformes de Meta, en pleine crise des médias.

«C'est sûr qu'on n'a pas le choix, c'est central, là, Facebook», a justifié mardi le leader parlementaire du parti, Alexandre Leduc, en mêlée de presse à l'Assemblée.

«C'est un outil qui est essentiel, malheureusement, pour notre travail politique», s'est-il résigné.

QS, qui s'est toujours exprimé contre les géants du web, a mis fin au boycottage de Facebook entamé par les partis au Québec durant la complémentaire dans la circonscription de Jean-Talon.

Mais depuis la complémentaire, le parti a dépensé entre 3500 $ et 4589 $ en publicités, selon la bibliothèque publicitaire de Meta, qui documente les achats publicitaires.

«Le fait qu'on achète de la publicité sur Facebook, on avait dit qu'on allait le faire, on continue à le faire, on n'en abuse pas non plus», a-t-il justifié.

En septembre, Émilise Lessard-Therrien, qui vient d'être élue la fin de semaine dernière co-porte-parole de QS, avait demandé au parti de cesser d'acheter des publicités dans Facebook. Est-ce que son élection pourrait changer la position du parti?

«J'ai assisté à des nombreux débats à l'interne, dans les différentes associations, je n'ai pas vu Émilise revenir sur ce sujet-là, du moins de sa propre initiative, a répondu M. Leduc. Ce n'est pas à l'ordre du jour à ma connaissance.»