Le plus récent sondage montrant que l’aiguille bouge très peu pour Québec solidaire (QS) et que celui-ci est au coude-à-coude avec d’autres partis d’opposition ne semble guère inquiéter le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois. Il considère toujours François Legault comme son principal adversaire.



«Quand on regarde vraiment les chiffres, au fond, on ne bouge pas beaucoup. Il reste un débat, deux semaines de campagne. On est en mode offensif, on est là pour faire des gains. On est en position de le faire», a déclaré M. Nadeau-Dubois en marge d’une conférence de presse sur le transport collectif, mardi à Montréal.

Selon le nouveau sondage de Léger publié dans le Journal de Montréal, QS a perdu un point par rapport au coup de sonde de la semaine dernière. La formation récolte 16 % des intentions de vote, à égalité avec le Parti libéral et le Parti conservateur du Québec, mais loin derrière la Coalition avenir Québec (CAQ) qui trône encore au sommet avec 38 %. Le Parti québécois (PQ) ferme la marche, mais connaît une remontée en obtenant 13 % des appuis.

Le sondage laisse entrevoir des luttes serrées dans certaines régions. À la lumière de ces chiffres, M. Nadeau-Dubois maintient que cette campagne électorale se joue entre QS et la CAQ.

Ces derniers représentent les «deux voies clairement distinctes» au Québec, selon le député sortant de Gouin.



«Mon adversaire dans cette campagne-là, c’est François Legault. Les deux visions qui s’affrontent en ce moment au Québec; la vision du passé de François Legault et la vision d’avenir de Québec solidaire. C’est comme ça que je vois la campagne», a dit M. Nadeau-Dubois, qui juge qu’il est encore trop tôt pour faire un appel au vote stratégique.

Non à une alliance avec le PQ

Il a aussi fermé la porte à une alliance avec le PQ, lorsque questionné sur le rapport de force que pourraient avoir ensemble les deux partis qui partagent certaines similitudes, notamment sur l'environnement et l'indépendance.

Un projet d'alliance a déjà été discuté, mais a été rejeté par les membres de QS en 2017.

«Ce sont des débats qui ont eu lieu par le passé et il y a des décisions qui ont été prises au Parti québécois et à Québec solidaire. Et de part et d'autre, on s'entend sur une chose, on veut présenter notre projet aux Québécois le 3 octobre», a indiqué M. Nadeau-Dubois.

La veille lors d'une assemblée publique à Montréal, il a expliqué que des points «éloignent» le PQ et QS et empêchent de remettre sur les rails l'idée d'une convergence.

«Il y a trop eu d'incohérences et d'erreurs, je pense, au Parti québécois dans les dernières années pour qu'on puisse en parler à cette élection-ci», a mentionné l'aspirant premier ministre, à la suite d'une question d'une participante à ce sujet.

Il a nommé des décisions du PQ qui «ont laissé des traces et affecté la confiance des gens progressifs, inclusifs» envers ce parti, telles que la charte des valeurs, l'exploitation du pétrole sur l'île d'Anticosti et la cimenterie McInnis.

Réduire les tarifs

Au jour 24 de la campagne électorale, QS est revenu à la charge avec sa proposition de réduire de moitié les prix des titres de transport collectif.

La formation politique suggère d'appliquer cette mesure graduellement pour aider les sociétés de transport `à absorber la hausse de l'achalandage'. Ainsi, un gouvernement solidaire exigerait une réduction des tarifs de 20 % à la première année de son mandat, pour atteindre 50 % en 2026-2027.

Une proposition qui fait «deux pierres, deux coups», selon M. Nadeau-Dubois, puisqu'elle ferait baisser la facture des ménages tout en aidant l'environnement.

«Ça va aider les gens à changer leurs habitudes, mais ça représente aussi, pour les familles les plus touchées par l'inflation, des économies réelles. En pleine crise du coût de la vie, ce sont des économies significatives qui vont permettre à ces familles-là d'investir de l'argent ailleurs dans leur budget», a affirmé le leader solidaire aux abords de la station de métro Saint-Michel, dans le nord-est de Montréal, mardi matin.

Cette mesure représenterait des économies de 900 $ par année pour une personne qui habite à Longueuil et qui travaille à Montréal, a illustré le parti.

QS s'engage à verser progressivement une compensation annuelle pour pallier les pertes de revenus provoquées par ces baisses de tarifs. Le montant atteindrait 500 millions $ au bout de quatre ans.

Cette promesse de réduction des tarifs n'est pas nouvelle chez QS. La formation avait pris cet engagement aux élections de 2018.