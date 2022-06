Québec solidaire présente ses cinq candidatures issues des Premières Nations en vue du scrutin du 3 octobre.

Il s’agit d’abord de Maïtée Labrecque-Saganash, membre de la nation Eeyou (Crie). Elle est autrice, militante pour les droits des Autochtones et elle est candidate à l’investiture dans Ungava.



On retrouve ensuite Michaël Ottereyes, Ilnu de Mashteuiatsh. Il est vice-président du Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean, coordonnateur de la Commission nationale autochtone de Québec solidaire, auteur et il est candidat dans Roberval.

Québec solidaire présente aussi la candidature de Jacques Thériault Watso, membre de la nation Waban-Aki (Abénakis). M. Thériault Watso est charpentier-menuisier, membre du Conseil des Abénakis d’Odanak et il est candidat dans Nicolet-Bécancour.

Parmi les candidatures on retrouve également Benjamin Gingras, membre de la nation Anishnabe. Il est neuropsychologue pour enfants, membre de la Commission nationale autochtone de Québec solidaire et candidat dans Abitibi-Est.

Finalement, le cinquième candidat issu des Premières Nations pour Québec solidaire sera Gérard Briand, Ilnu de Mashteuiatsh. Il concepteur-idéateur président, à BRIAND intelligence d’affaires en philanthropie et candidat dans Saint-Laurent.

«Pour bâtir un pays vert, juste et libre, il faut le faire d’égal à égal et main dans la main avec tout le monde sur le territoire. Le gouvernement Legault a fait beaucoup de promesses aux peuples des Premières Nations depuis son arrivée au pouvoir, mais la relation de Nation à Nations n'a pas évolué, pire, elle s’est détériorée. Le 3 octobre, Québec solidaire va présenter un nombre record de candidatures issues des Premières Nations: ça en dit plus long que n'importe quelle promesse», a déclaré Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

Cette annonce survient alors que le Québec souligne la Journée nationale des peuples autochtones.

