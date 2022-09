Québec solidaire promet de construire 25 000 logements sociaux dans un premier mandat et vise un total de 50 000 logements à plus long terme.

Il s’agit d’un engagement de 3,2 milliards $ pour un premier mandat. Le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, veut défaire les préjugés qui entourent le logement social. Il assure que les habitations offriront un milieu de vie agréable, lors d’une annonce à Sherbrooke.

«On a l'impression que le logement social, c'est de rester dans la pauvreté. Nous, on veut changer ça.»

Les 25 000 logements seraient constitués de constructions neuves et de bâtiments convertis en logements communautaires. En conférence de presse, M. Nadeau-Dubois a donné en exemple la conversion possible de tours à bureaux en logements sociaux tandis que les entreprises ont des besoins moins grands en espace à bureau avec l'adoption du télétravail.

Il accuse le gouvernement Legault d'avoir favorisé les propriétaires les plus riches avec la réduction de la taxe scolaire et de ne pas en avoir fait assez pour le logement social.

«LA CAQ avait promis 15 000 logements, elle en a livré la moitié. Si j'avais embauché la CAQ pour me construire une maison, je pense que je les renverrais pour bris de contrat.»

À la Coalition avenir Québec, on affirme que les logements promis sont construits ou en voie de l'être.

La promesse de 25 000 logements est inférieure à la demande du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui demandait la construction de 50 000 logements en cinq ans.

«On veut construire le plus de logements possible au Québec, répond M. Nadeau-Dubois. Il y a une pénurie de main-d’œuvre. Il faut en tenir compte», répond l'aspirant premier ministre.

La construction de 25 000 logements sociaux demandera déjà «d'accélérer énormément le rythme de construction actuel». «C'est un plan qui est ambitieux, mais qui est réaliste. Des logements annoncés et pas construits, ça les Québécois sont tannés.»

Le FRAPRU a tout de même salué l'engagement de Québec solidaire, qui est «le plus ambitieux de la campagne», a réagi sa porte-parole, Véronique Laflamme. L'organisme croit toutefois qu'il aurait été possible d'en faire plus.

«Même s'il est important d'être honnêtes sur les délais de livraison des projets de logements sociaux financés, il n'aurait cependant pas été nécessaire pour Québec solidaire de limiter le nombre de logements qui seront construits en un mandat.»

Chez Québec solidaire, on précise que la promesse est supérieure aux demandes d'un autre organisme: le regroupement québécois des OSBL d'habitation.