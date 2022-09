Québec solidaire réitère sa promesse d’offrir une assurance dentaire publique universelle.

L’assurance couvrirait 100 % des frais de soins dentaires pour les jeunes de moins de 18 ans, les prestataires de l’aide sociale et les aînées recevant le Supplément de revenu garanti.

Les autres personnes ne correspondant pas à ce profil pourraient se faire rembourser 80 % des frais de nettoyage et des soins de prévention, et 60 % des frais liés aux soins curatifs, comme les plombages et les traitements de canal.

Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de Québec solidaire, a fait cette annonce, jeudi, à New Richmond, en Gaspésie. Il a souligné que les ménages dépensent en moyenne 515 $ par année pour les soins dentaires et qu’un Québécois sur quatre se prive de soins dentaires, par manque d’argent.

Un Québécois sur quatre se prive de soins dentaires tous les ans parce que ça coûte trop cher. Ça n'a pas d’allure.



Avec @QuebecSolidaire, les soins dentaires ne seront plus un luxe. On va mettre en place une assurance dentaire publique et universelle dans un premier mandat. — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) September 1, 2022

Le programme coûterait 790 millions $ au Trésor public. Cette estimation tient compte d’une compensation financière espérée de 250 millions $ de la part du fédéral, promise par le gouvernement Trudeau dans le cadre d’une entente avec le NPD.

Le parti promet également de déployer un programme de soins d’hygiène dentaire préventive dans les CPE, les écoles, les CLSC et les CHSLD. Il veut aussi augmenter les salaires des hygiénistes dans le secteur public afin d’accroître les effectifs.

Récente entente pour les chirurgiens dentistes

En juillet dernier, après 7 ans d'attente, Québec à réussi à s'entendre avec les chirurgiens dentistes de la province pour la prestation des services qui sont couverts par le régime public.



L’entente entre le gouvernement et l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) était échue depuis avril 2015. C’est en vertu de cette entente que les enfants de moins de 10 ans et les prestataires de l’aide sociale peuvent recevoir des soins dentaires gratuits, puisqu’ils sont couverts par le Régie de l’assurance-maladie du Québec.

Le principal point d’achoppement des négociations portait sur la reconnaissance des frais d’exploitation des cliniques dentaires. Le conflit avait amené 1400 dentistes à se désengager du régime public de soins dentaires à la mi-février 2020, soit juste avant l’éclatement de la crise sanitaire. Ce désengagement ne privait pas les bénéficiaires de soins dentaires gratuits, mais causait des maux de tête administratifs à la RAMQ. Toutefois, un mois plus tard, le 18 mars 2020, les 1400 dentistes en question s’étaient réengagés dans le régime public afin de ne pas ajouter aux difficultés du réseau en plein cœur de la première vague.

Un plan au fédéral

Les libéraux de Justin Trudeau ont promis mars dernier au Nouveau Parti démocratique (NPD) un nouveau programme de soins dentaires pour les familles à faible et moyen revenu, dans le cadre d'une «entente de soutien et de confiance» visant à permettre au gouvernement minoritaire libéral de se maintenir au pouvoir, si possible, jusqu'en 2025.

La vice-première ministre Chrystia Freeland affirmait au début du mois d'août dernier que son gouvernement travaille très fort pour offrir une couverture de soins dentaires aux enfants à la fin de cette année, mais elle reconnaît qu'il est «compliqué» de créer de nouveaux programmes. En vertu de cette entente, le gouvernement a jusqu'à la fin de l'année pour offrir une forme de couverture aux enfants de moins de 12 ans dont la famille affiche des revenus de moins de 90 000 $, sans quoi le NPD a promis de se retirer.

On apprenait également au mois d'août dernier que les libéraux envisagaient une solution temporaire qui consisterait à donner de l'argent directement aux patients afin de tenir leur promesse au NPD pendant qu'ils travaillent sur une réponse plus permanente.

