Québec solidaire (QS) s'apprête à faire le bilan de sa campagne électorale avec quelque 300 délégués lors d'un conseil national qui se tiendra en fin de semaine au Collège Ahuntsic, à Montréal.

Le parti de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé rêvait de former l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, mais a terminé la course le 3 octobre dernier avec seulement 11 sièges.

À lire également :

Dans un document qui sera présenté aux militants samedi, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, le parti estime qu'il aurait dû miser sur des propositions «plus simples et plus faciles à vulgariser».

Il note que sa proposition d'impôt sur les grandes fortunes a été particulièrement «déstabilisatrice».

«Le caractère complexe de la proposition (plusieurs personnes ne savent pas comment calculer leur valeur nette) nous a forcés à nous mettre en mode pédagogique et explicatif et moins en mode offensif et politique», écrit-on.

Par ailleurs, le bonus-malus sur l'achat de véhicules polluants a été utilisé comme épouvantail, déplore le parti qui affirme cependant qu'il savait que cette mesure serait plus difficile à plaider en territoires plus ruraux.

Rappelons que durant la campagne, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait distribué un tract intitulé «La taxe orange», dans lequel elle attaquait les propositions économiques de QS.

Plusieurs ont également souligné «le peu de place» qu'a pris l'indépendance dans la campagne de QS, selon le «Bilan politique des élections 2022», qui souligne que ce débat sera «important» pour la suite du parti.

Au final, la population était décidée à donner une deuxième chance au chef de la CAQ, François Legault, «peu importe ce qu'il dirait ou ferait au cours de la campagne».

«Cette dynamique a diminué énormément le nombre de votes réellement en jeu lors de l'élection», déplore-t-on.

Parité et régions

Ce conseil national sera l'occasion de débattre de propositions, comme «s'assurer que le caucus solidaire soit paritaire le plus rapidement possible»; le caucus est composé de sept hommes et de quatre femmes.

On retrouve aussi dans le cahier de propositions l'idée de lancer une tournée de mobilisation et de consultation dans les régions du Québec «pour mieux enraciner le projet solidaire dans les réalités de l'ensemble des régions».

Dimanche, les délégués solidaires rendront également hommage à l’ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.