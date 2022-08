S'il forme le gouvernement, Québec solidaire cessera d'effectuer les versements au Fonds des générations, qui vise à réduire le poids de la dette.

Son chef, Gabriel Nadeau-Dubois, a confirmé ses intentions, en entrevue à la radio de Radio-Canada, mardi matin. Il avait déjà évoqué, la veille, que la position du parti demeurerait similaire à celle adoptée en 2018.



«Je veux qu'on utilise l'argent qui devait aller dans le Fonds des générations pour aider pour vrai les prochaines générations et pour aider toutes les générations», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse plus tard dans la journée.

Les jeunes sont préoccupés par les changements climatiques tandis que les aînés s'inquiètent de la qualité des soins qu'ils recevront, ajoute-t-il. Les sommes consacrées au Fonds des générations seraient mieux utilisées si elles étaient dirigées vers ces deux enjeux.

M. Nadeau-Dubois juge que la dette publique est «sous-contrôle». «Elle a beaucoup diminué quand on la compare au poids de notre économie dans les dernières années», souligne-t-il.

Le poids de la dette par rapport au PIB du Québec était de 42,1 % en mars 2022, selon le rapport préélectoral présenté à la mi-août. Sans tenir compte des promesses des partis, ce ratio devrait diminuer à 37 % en 2027.

«La dette environnementale, elle, elle explose. Et la dette qu'on a envers nos aînés, elle aussi, elle explose. […] On ne peut pas se priver de milliards de dollars de revenus chaque année et laisser ces deux générations partir à la dérive.»

Il a toutefois précisé que Québec solidaire n'avait pas l'intention de toucher aux sommes déjà investies dans le Fonds des générations.

Le Fonds des générations a été créé par le gouvernement Charest en 2006 afin de réduire le poids de la dette du Québec par rapport à la taille de son économie. Le fonds est financé à l'aide de redevances versées par Hydro-Québec et par le secteur minier. Au total, environ 22 milliards $ devrait être versé au fonds au cours des cinq prochaines années.

François Legault, de la Coalition avenir Québec (CAQ), a qualifié l'idée «de spéciale», arguant que la proposition aurait pour effet d'alourdir le fardeau des générations futures.

La CAQ a toutefois annoncé, la veille, qu'il comptait puiser 39 % des versements au Fonds des générations afin de financer sa promesse de baisser l'impôt des contribuables.

«On dit qu'on va en utiliser 40 %, a dit le premier ministre sortant. Je voyais ce matin que le chef de Québec solidaire va utiliser 100 % des versements au Fonds des générations, lui qui prétend représenter les jeunes, je trouve ça assez spécial d'aller utiliser la carte de crédit de nos enfants.»