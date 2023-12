François Legault n'exclut pas de retirer à l’acteur français Gérard Depardieu son titre de chevalier de l’Ordre national québécois, dans la foulée de ses comportements obscènes captés dans un documentaire sur son voyage en Corée du Nord en 2018.



«Le premier ministre attend une recommandation du Conseil de l'Ordre national, qui se réunira dans les plus brefs délais, et ce, à sa demande», a confirmé à Noovo Info le cabinet de M. Legault.

Depardieu avait été nommé chevalier de l’Ordre national du Québec en 2002, «en reconnaissance de sa contribution au cinéma d’expression française».

Sur le site web de l'Ordre national du Québec, on peut lire que «les hommes et les femmes qui y sont reçus doivent être un vivant miroir de l’excellence».

Depardieu sous la loupe

Les images incriminantes, tournées par une équipe professionnelle qui couvrait la visite de Depardieu lors du 70e anniversaire de la formation de la Corée du Nord, ont été incluses dans un documentaire d’investigation diffusé jeudi dernier sur la chaîne de télévision nationale France 2.

Elles n’avaient jamais été montrées auparavant au public. Certains extraits sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux. Gérard Depardieu, 74 ans, est l’une des vedettes les plus connues de France. Il a fait l’objet d’une enquête en décembre 2020 pour viol et agression sexuelle, apparemment à son domicile parisien, suite à des allégations de l’actrice Charlotte Arnould en 2018.

L’enquête est en cours. Gérard Depardieu a nié tout comportement criminel.

Dans la vidéo enregistrée en Corée du Nord par une société de production vidéo non nommée, on voit Gérard Depardieu faire des bruits de gémissement et des commentaires sexuels devant des femmes, y compris une fillette de 10 ans.

On le voit également poser pour une photo en disant qu’il «touche les fesses» d’une interprète nord-coréenne à ses côtés. Le documentaire présente également la comédienne française Hélène Darras, qui a accusé Depardieu de lui avoir touché les fesses lorsqu’elle était une jeune figurante pour le film Disco en 2008.

Avec de l’information de Simon Bourassa pour Noovo Info et de La Presse canadienne.