Le gouvernement du Québec rappelle l'importance pour les personnes plus vulnérables, notamment les personnes âgées de 60 ans et plus, de se faire vacciner pour diminuer les risques de complications de la COVID-19 et de l’influenza.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle mercredi que l'achalandage dans les salles d’urgence est à la hausse depuis plusieurs jours et que la vaccination est l'un des meilleurs moyens pour prévenir les hospitalisations.

Pourtant, les autorités déplorent qu’environ 50 % des personnes âgées de 70 ans et plus n'aient toujours pas réservé de rendez-vous ou n'aient pas reçu de nouveau vaccin contre la COVID-19 ou l'influenza.

Parmi les groupes prioritaires, la cible de vaccination est de 75 % dans les Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), et de 60 % dans les Résidences privées pour aînés (RPA) de même qu'auprès des autres personnes âgées de 70 ans et plus.

Le ministère rappelle que les vaccins pour se protéger contre la COVID-19 et l'influenza sont offerts gratuitement à toute la population. Les deux vaccins peuvent être obtenus en même temps, en un seul rendez-vous.

Par ailleurs, les autorités rappellent qu’un vaccin intranasal contre l'influenza est disponible cette année pour les enfants âgés de 2 à 17 ans.