Le gouvernement du Québec verse un premier 300 millions de dollars pour soutenir des projets d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air partout en province.

Cette somme a été confirmée lundi par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest. Pour l'occasion, elle était accompagnée du député de Jonquière et adjoint gouvernemental au Sport, Loisir et Plein air, Yannick Gagnon, et du député de Maskinongé, Simon Allaire.

L'argent provient du nouveau Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

«On sait à quel point c'est important des infrastructures sportives et de loisir pour une communauté pour que les gens se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. Les infrastructures font en sorte qu'une communauté est tissée serrée», a affirmé Mme Charest lors d'un point de presse à Maskinongé.

L'enveloppe budgétaire annoncée par Québec sera divisée en deux volets, le premier visant les infrastructures sportives et récréatives et le second visant les infrastructures de plein air. L'aide financière, octroyée seulement par Québec, pourrait atteindre 66 % des coûts admissibles, jusqu'à un maximum de 20 millions de dollars pour les infrastructures sportives et récréatives (volet 1) et de 200 000 dollars pour les infrastructures de plein air (volet 2).

Le programme soutiendra des projets venant de municipalités, d'organismes à but non lucratif, de coopératives de solidarité, d'établissements scolaires et d'enseignement supérieur ainsi que des Premières Nations ou Inuit.

« Moi-même ancien directeur général d'un patro, je suis à même de vous confirmer l'importance des installations sportives, de loisir et de plein air. Accessibilité et sécurité sont d'ailleurs les maîtres-mots du programme que nous annonçons aujourd'hui. J'ajouterais aussi que ce programme aura des impacts majeurs dans toutes les régions du Québec. Les investissements doivent se sentir partout, même dans les endroits plus isolés. Ce programme permettra justement d'atteindre cet objectif», a affirmé pour sa part Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Un appel de projets pour chacun des deux volets du Programme est prévu en septembre 2023.

À terme, le gouvernement du Québec s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars sur les 10 prochaines années pour «soutenir la réfection d'infrastructures existantes ainsi que la réalisation de nouveaux projets».