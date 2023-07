La mort en Colombie-Britannique d'un garçon de neuf ans dont l'asthme avait été exacerbé par la fumée des feux de forêt illustre de façon tragique les risques d'une mauvaise qualité de l'air pour les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires et cardiaques sous-jacents, rappellent des experts.

Mais les recherches ont aussi démontré que la fumée des feux de forêt est associée à davantage de visites à l'hôpital pour les enfants et les adultes souffrant d'autres affections pulmonaires que l'asthme, notamment des infections virales, une pneumonie ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), mais aussi des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, indique la docteure Anne Hicks, de la clinique de santé environnementale pour enfants de l'Université de l'Alberta.

Voici quelques trucs pour se protéger et protéger nos enfants contre une mauvaise qualité de l'air.

Consulter la «cote air santé»

Environnement Canada publie en ligne une «Cote air santé», où les citoyens peuvent vérifier le niveau de pollution dans leur localité.

Une cote de 1 à 3 correspond à un risque faible, de 4 à 6 à un risque modéré, de 7 à 10 à un risque élevé et de plus de 10 à un risque très élevé.

Mais de nombreuses personnes souffrant d'asthme ou d'autres maladies chroniques — ainsi que les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées — subissent les effets de la fumée et d'autres pollutions de l'air bien avant les gens en très bonne santé.

«Certains de mes patients asthmatiques ont des exacerbations à une cote 5 (risque modéré) et nous fournissons des lettres à leur école leur demandant d'avoir accès à des activités intérieures s'il y a un risque de déclencher de l'asthme pendant les récréations extérieures», a déclaré la docteure Hicks.

Les gens devraient savoir quel niveau de pollution de l'air les affecte et utiliser la cote pour modifier leurs activités en conséquence, a-t-elle déclaré.

Restez à l'intérieur si la qualité de l'air est mauvaise pour vous

«Il est vraiment important d'éviter d'abord l'exposition, rappelle la médecin. Mais ça devient de plus en plus difficile, bien sûr, quand ça se produit tous les jours.»

Restez à l'intérieur avec les fenêtres fermées autant que possible et utilisez un purificateur d'air, conseille Jeffrey Brook, professeur agrégé à l'école de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, spécialisé dans la qualité de l'air et l'exposition à la pollution.

Et que rechercher dans un purificateur d'air?

Un purificateur d'air de haute qualité doit être muni d'un filtre HEPA («air particulaire à haute efficacité»), ou bien un filtre avec une cote MERV («valeur de rapport d'efficacité minimale») d'au moins 13, recommande le professeur Brook.

Et si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un purificateur d'air de haute qualité, vous pouvez en fabriquer un, souligne M. Brook. Jetez un œil sur YouTube pour des tutoriels, a-t-il suggéré: vous aurez essentiellement besoin d'un ventilateur classique, de filtres de fournaise classés «MERV 13», de ruban adhésif, de carton et d'un peu de bricolage.

Attention aux risques de chaleur

Si vous êtes à l'intérieur d'une maison toutes fenêtres fermées et sans climatisation, assurez-vous de ne pas troquer un danger pour un autre, rappelle la docteure Hicks.

«L'épuisement par la chaleur ou le coup de chaleur sont également très graves et affecteront davantage les enfants que les adultes», a-t-elle souligné. De plus, la chaleur elle-même peut déclencher des crises d'asthme.

S'il fait chaud à l'intérieur de la maison et que la qualité de l'air extérieur est mauvaise, pensez à vous rendre dans un «point de rafraîchissement» de votre localité, un centre commercial ou une bibliothèque.

Si vous devez être à l'extérieur: porter le masque

«Les masques sont un bon outil d'atténuation des dommages lorsque vous devez être à l'extérieur, par exemple pour vous rendre au travail ou à l'école à pied», rappelle Mme Hicks.

Les masques chirurgicaux (les «bleu poudre») peuvent filtrer jusqu'à 20 % de la fumée et d'autres particules; les «N95» bien ajustés peuvent filtrer jusqu'à 80 %. Ils sont disponibles dans des tailles pour enfants et s'attachent soit aux oreilles, soit autour de la tête, a-t-elle déclaré.

Bien qu'un «N95» offre la meilleure protection contre la pollution de l'air, le masque chirurgical vaut toujours la peine d'être porté s'il est plus confortable, souligne le professeur Brook.

Assurez-vous d'abord que l'ashme est bien contrôlé

Les adultes et les enfants asthmatiques devraient toujours avoir à leur disposition à la fois leurs médicaments «de contrôle» et leurs médicaments «d'urgence» — les pompes de stéroïdes et les bronchodilatateurs.

Peu importe à quel point l'asthme est généralement bien contrôlé, si vous vous inquiétez pour vous ou votre enfant, «allez à l'hôpital» en cas de doute grave, recommande la docteure Hicks.