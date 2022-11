Comme le prochain chef du Parti libéral du Québec (PLQ) pourrait être élu que dans un an, soit à l'automne 2023, il faut désigner un chef par intérim pour succéder, à court terme, à Dominique Anglade. Cette personne devrait être dévoilée jeudi.



Michel Bherer a discuté de ce choix important mardi au bulletin Noovo Le Fil 22 avec Victor Henriquez, expert en relations publiques et en gestion de crise.

On parle de décision et de choix important pour le poste de chef par intérim parce que la personne qui dira oui à l'emploi prend le risque de mettre une croix sur ces chances d'accéder officiellement à la chefferie du PLQ.

Victor Henriquez explique que c'est une tradition dans la course au leadership d'exclure du processus la personne qui est chef intérimaire.

«On veut que cette personne-là soit dédiée au travail en chambre, au travail d'intérim du parti le temps qu'on choisisse un nouveau chef. Si on lui permet de rester, on relance la course d'une certaine façon», explique-t-il.

Ceci dit, M. Henriquez croit qu'il s'agit d'une décision «particulière» dans les circonstances.

«Je crois qu'il y a une véritable inquiétude au parti libéral de ne pas avoir une véritable course. Si on décide aujourd'hui qu'un candidat intérimaire ne peut pas être candidat dans la course à la chefferie, alors qu'on ne sait pas quand elle aura lieu, on s'enlève des options», précise-t-il.

Victor Henriquez croit que les libéraux prendront le temps nécessaire pour mettre sur pied une course à la chefferie «dans un bon moment» et qu'en ce sens, la personne choisie comme chef intérimaire sera en poste pour assez longtemps.

Évidemment, des noms circulent déjà à savoir qui prendra l'intérim de la direction du PLQ, dont Marc Tanguay et André Fortin.

Ancien président du parti, député discret, mais très impliqué, Victor Henriquez croit que Marc Tanguay est un bon candidat «puisqu'il veut la job et la première qualité, c'est de vouloir la job».

Concernant André Fortin, qui a déjà été vu comme un potentiel candidat contre Dominique Anglade, M. Henriquez estime qu'il est très aimé du caucus, mais s'interroge à savoir s'il sera vraiment intéressé par le poste alors qu'il s'est retiré de la dernière course à la chefferie du PLQ pour des raisons familiales.

Par ailleurs, M Henriquez croit que la députée Marie-Claude Nichols pourrait renouer avec les libéraux.

Voyez l'intervention complète de Victor Henriquez dans la vidéo ci-haut.