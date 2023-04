Sophie Brochu, la PDG sortante d'Hydro-Québec, a lancé un appel aux citoyens jeudi lors de la conférence de presse sur les pannes d'électricité qui touchent plusieurs foyers, institutions, commerces et entreprises au Québec: «Bougez vos voitures!»

En effet, les équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'œuvre jeudi afin de rétablir le courant le plus rapidement possible aux adresses qui se retrouvent sans électricité à la suite de l'épisode de verglas qui a frappé plusieurs régions du Québec et la tâche n'est pas facile.

Mme Brochu a soutenu que les voitures stationnées dans la rue, près des trottoirs, empêchaient les équipes de la société d'État de faire leur travail rapidement puisque l'accès aux arbres et aux fils endommagés, entre autres, est difficile.

Éloigner votre voiture d'un lieu visé par des travaux des équipes d'Hydro-Québec n'est d'ailleurs pas la seule chose que vous pouvez faire afin d'aider, et surtout, pour assurer votre sécurité.

Sur les médias sociaux jeudi, Hydro-Québec rappelle l'importance de ne jamais s'approcher des fils, poteaux ou autre équipements se retrouvant au sol. Vous devez dans un cas comme celui-ci téléphoner au 911 afin que des équipes spécialisées soient dépêchées sur les lieux.

Rappels importants de #sécurité! N'approchez jamais des fils, poteaux ou autres équipements au sol et appelez le 911. Nos équipes seront dépêchées sur les lieux afin d'intervenir.



Si vous envisagez d'utiliser des appareils de chauffage ou d'éclairage d'appoint à combustible, des génératrices et des poêles portatifs conçus pour l'extérieur doivent demeurer à l'extérieur.

Quoi faire — et ne pas faire — à la maison

Les appareils de chauffage ou d'éclairage d'appoint à combustible, les génératrices et les poêles portatifs conçus pour l'extérieur doivent demeurer à l'extérieur — et le plus loin possible des fenêtres et des portes de manière à ce que les gaz de combustion ne pénètrent pas à l’intérieur du domicile.

«Sachez que ceux-ci présentent un risque d’asphyxie et d’intoxication, car ils dégagent du monoxyde de carbone qui ne sera pas évacué par une cheminée. Nous recommandons de ne pas les utiliser à l’intérieur», souligne Hydro-Québec sur les réseaux sociaux.

Il est aussi important de vous assurer que la sortie de la cheminée de votre foyer au propane ou au bois est libre de glace. Il est également fortement recommandé d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone à chacun des étages de vos logis, dans le corridor menant aux chambres à coucher et dans la pièce au-dessus du garage si tel est votre cas.

Le site du gouvernement du Québec propose également des «précautions à prendre en cas de tempête hivernale et/ou de pluie verglaçante» et en cas de panne d'électricité prolongée.

L'un des conseils les plus importants est sans doute celui d'avoir à la maison une trousse d'urgence contenant, entre autres, de l'eau potable, de la nourriture non périssable, une lampe de poche, une couverture et des articles de premiers soins.

Prévoir un éclairage d'appoint (lampes de poche, chandelles), à portée de main, est aussi une bonne chose à faire en cas de panne d'électricité. Dans le cas des chandelles, elles doivent être biensûr toujours sous surveillance.

Par ailleurs, des intoxications alimentaires peuvent survenir lors d’une panne d’électricité. Le risque augmente avec la hausse de la température dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Il est donc recommandé d'éviter d'ouvrir trop souvent la porte du réfrigérateur et du congélateur afin de conserver plus longtemps la fraîcheur de vos aliments. Il est aussi recommandé de trier vos aliments en cas de panne prolongée. Un guide est disponible afin de vous aider à déterminer s'il faut conserver ou jeter vos aliments après une panne de courant.

Un autre conseil important relayé par les autorités gouvernementales est celui de vous informer de l'état de vos proches — qu'ils vivent seuls ou non — afin de pouvoir intervenir au besoin.

Quoi faire — et ne pas faire — si vous devez sortir

Bien des gens sont tentés de sortir à l'extérieur de la maison, par nécessité ou non, même si la température est défavorable et même si les conditions routières sont difficiles. Il est alors conseillé de vous informer adéquatement des conditions météorologiques actuelles et celles à venir avant de sortir.

Une planification des sorties, à l'épicerie ou à la pharmacie par exemple, est aussi recommandée afin de réduire vos déplacements au minimum. Peut-être pourriez-vous trouver ce dont vous avez besoin dans un seul magasin plutôt que d'en parcourir trois? Le fait de prévoir d'avoir toujours à votre disposition une quantité suffisante de médicaments d'ordonnance est aussi judicieux afin d'éviter d'être obligé de sortir de la maison lorsque le temps ne s'y prête pas.

Il est bien de prévoir aussi à la maison une trousse de déglaçage (sel, sable et autres produits) afin d'étendre le tout dans vos marches, vos allées et vos entrées.

Une trousse d'urgence, comme celle que vous devriez avoir à la maison, est aussi recommandée pour la voiture.

Si vous prenez la route à pied, il est conseillé de porter des chaussures munies de semelles crantées pour bien adhérer au sol et ainsi éviter une chute douloureuse. Il faut également savoir que la glace accumulée, les branches et les lignes électriques peuvent continuer de se briser, et ce, plusieurs heures après la fin de la tempête de verglas. Il faut donc demeurer vigilant.