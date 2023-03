Un joueur de la ligue de hockey mineur qui dit avoir fait l'objet d'insultes raciales à répétition porte plainte contre Hockey Québec.

Aiden Chase, 16 ans, et sa mère portent plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Québec.

«Nous voulons du changement», a déclaré Aiden Chase. «Il ne s'agit pas seulement d'isoler une seule personne. Nous voulons du changement dans le système de Hockey Québec. Pas seulement Hockey Québec, mais tous les sports.»

Insultes racistes

Aiden Chase dit qu'il a été appelé par le mot en «N» deux fois sur la glace alors qu'il jouait sous la ligue du Lac Saint-Louis.

Lors d'un match en décembre dernier, un joueur de l'équipe adverse aurait utilisé l'insulte, entraînant une bagarre sur la glace impliquant des joueurs et des entraîneurs.

Le joueur aurait reçu une suspension de 8 matchs et a ensuite obtenu une audience pour faire appel de la décision.

Aiden Chase a été invité à témoigner lors de l'audience de janvier, lorsque le mot «N» aurait été dit deux fois de plus par un témoin.

«Cela ressemblait encore plus à un déclencheur», a déclaré Laurie Philipps, la mère d'Aiden Chase. «Cela nous a dérangés parce que cela montrait qu'ils s'en fichaient et qu'ils ne voulaient rien faire à ce sujet.»

Aiden et sa mère réclament plusieurs changements de politique, notamment une formation obligatoire contre le racisme et une plus grande diversité parmi les membres du conseil d'administration de Hockey Québec.

Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) aide le duo à déposer la plainte officielle.

«Vous savez, on insiste beaucoup ces temps-ci sur le bizutage et la violence sexuelle au hockey. Maintenant, nous voulons que le racisme soit reconnu comme un problème tout aussi important», a déclaré le directeur général du CRAAR, Fo Niemi.

Dans un courriel à CTV News, Hockey Québec a déclaré qu'il ne commenterait pas l'affaire. Cependant, il dit qu'il s'est efforcé d'éduquer les officiels de hockey sur le langage diffamatoire sur la glace.

