Les comptes Twitter de Radio-Canada Info, d'ICI Première, de RC Sports ainsi que de CBC News reprennent du service après une pause de leurs publications qui aura durée une vingtaine de jours.

Le 17 avril dernier, les médias radio-canadiens s'étaient résolus à momentanément cesser leurs activités sur la plateforme. C'est que le fantasque patron du réseau social, Elon Musk, avait apposé au compte de CBC l'étiquette de «média financé par le gouvernement».

Une affirmation «inexacte» rappelle Luce Julien, directrice générale de l'information de Radio-Canada, dans un message publié sur leur site internet. «Radio-Canada comme CBC sont complètement indépendantes et le gouvernement n'est jamais impliqué dans leur contenu éditorial», avait fait valoir Mme Julien.

Bien qu'Elon Musk se soit moqué publiquement de la réaction du diffuseur puclic, Twitter avait finalement retiré l'étiquette quelques jours plus tard.

Malgré «l’imprévisibilité» du réseau social, il est «fondamental que les citoyens puissent trouver des sources d’informations crédibles», explique Luce Julien. «Une partie de notre auditoire s’informe principalement sur les réseaux sociaux. C’est pour cette raison que Radio-Canada [...] doit informer tous les francophones, peu importe la plateforme qu’ils consultent», conclut-on.

C’est pourquoi «certains comptes majeurs» de la société d’État sont de retour sur Twitter, sans pour autant arborer le fameux crochet bleu, désormais réservé aux clients qui paient. Radio-Canada confirme qu’aucune somme ne sera déboursée pour obtenir ledit badge. «Nous estimons que notre marque a plus de poids qu’une étiquette artificielle et que cette dépense n’est pas justifiée par l’intérêt public.»

Une directive similaire a été envoyée aux journalistes de CBC/Radio-Canada, mais la «décision finale leur appartient.»

Mme Julien souligne que plusieurs autres grands médias au Canada sont «restés actifs» sur Twitter, «une source d’infos» pour leurs journalistes. On ajoute: Twitter est «une plateforme où l’information circule et où politiques, journalistes et personnes influentes partagent des nouvelles. Nous nous devons en tant que média public d’y être actifs et de continuer à diffuser une information vérifiée».