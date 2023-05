L’heure de la retraite approche pour Rafael Nadal. Le légendaire tennisman espagnol a indiqué jeudi en conférence de presse qu’il pense que «l’année prochaine» sera sa «dernière année».

La vedette de 36 ans a d’ailleurs annoncé qu’il ferait l’impasse sur le tournoi de Roland-Garros, une première depuis 2004.



«La blessure dont j'ai souffert en Australie n'a pas évolué comme on le souhaitait, donc je ne pourrai pas être là à Roland-Garros», a-t-il indiqué à Majorque, son île natale.

Les organisateurs de Roland-Garros ont commenté qu'ils espéraient revoir Nadal à Paris en 2024.

«Vous allez assurément nous manquer à Roland-Garros cette année», ont-ils tweeté. Prenez soin de vous pour revenir plus fort sur les courts. Nous espérons vous revoir l'an prochain à Paris.»

Rafa,



We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.



Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo