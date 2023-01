Un politicien qui siège à l'Assemblée législative du Yukon depuis 2016 deviendra le nouveau premier ministre du territoire.



Le Parti libéral du Yukon a annoncé dimanche que Ranj Pillai avait été acclamé chef par l'exécutif du parti.

M. Pillai remplacera l'ancien premier ministre Sandy Silver qui a annoncé en septembre qu'il démissionnait et qu'il n'avait pas l'intention de se présenter aux élections générales de 2025 au Yukon.

Une déclaration émise par Ranj Pillai remercie Sandy Silver pour son leadership et dit qu'il a hâte de travailler avec l'ancien premier ministre pour le reste du mandat. Le communiqué ajoute que les détails de la cérémonie de prestation de serment seront bientôt publiés et que ceux concernant les plans de du premier ministre désigné pour l'avenir suivront.

Ranj Pillai hérite d'un gouvernement minoritaire puisque les libéraux du Yukon et le parti du centre-droit du Yukon ont chacun remporté huit sièges aux élections de 2021, mais gouvernent grâce à un accord de confiance et d'approvisionnement avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Yukon, qui détient trois sièges.

Ranj Pillai dit qu'il est fier de ce que les libéraux ont accompli dans le territoire et qu'il est enthousiaste pour l'avenir et prêt à servir tous les Yukonnais. « Je m'engage à travailler dur, à rechercher un terrain d'entente, à agir de manière stratégique et à défendre farouchement les intérêts du Yukon », a ajouté M. Pillai dans son communiqué.