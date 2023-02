Santé Canada encourage les Canadiens à vérifier leurs armoires et leurs tables de cuisine, car l'agence a rappelé plus de 30 types d'articles de marque Indigo, dont des tasses en céramique, divers ornements de tasse et divers articles ménagers, en raison d'une possible contamination par la moisissure.

Dans un avis de rappel publié sur son site mardi, l'agence déclare que les produits Indigo sélectionnés peuvent avoir été soumis à des «conditions humides», qui auraient pu entraîner la présence de moisissures sous la surface vernissée des produits.

Les articles rappelés comprennent diverses tasses de vacances et d'autres produits ménagers tels qu'une boîte à biscuits, des assiettes de présentation et une casserole.

«L’ingestion de moisissure peut présenter un risque de symptômes gastro-intestinaux et d’infections chez les consommateurs dont le système immunitaire est affaibli», a indiqué l'agence par voie de communiqué.

En date du 30 janvier, on n'a signalé aucune blessure ni aucun incident lié à ces produits, ajoute l'agence. Selon Santé Canada, près de 22 000 produits visés ont été vendus au Canada entre août et décembre 2022.

Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser l'un ou l'autre des produits rappelés et communiquer avec Indigo au 1-833-463-4461 entre 9h et 12h ou par courriel à l'adresse service@indigo.ca ou encore visiter le site Web de l'entreprise, Indigo Online, pour obtenir de plus amples renseignements. Les produits peuvent être retournés à Indigo pour un remboursement complet, indique Santé Canada.

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de vendre, de redistribuer ou de donner les articles rappelés.

Dans un avis affiché sur son site Web le 27 janvier, Indigo déclare que les produits ont été volontairement rappelés par mesure de précaution en raison de la possibilité de prolifération de moisissures et qualifie la prolifération possible de «traces».