Santé Canada a émis des rappels concernant trois produits pour bébés, en raison de divers risques, notamment d’étranglement et de suffocation, même si aucune blessure ou décès n’a été signalé au Canada jusqu’à présent.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Les consommateurs ont été invités à cesser immédiatement d’utiliser le parc California Beach Co Pop N’ Go, le trotteur d’activité pour bébé Wonder & Wise et à n’utiliser le berceau du Bugaboo Stardust Play Yard qu’avec le support de matelas approprié.

Santé Canada a constaté que le parc California Beach ne respectait pas les normes réglementaires, l’abat-jour supérieur posant un risque d’incendie, tandis que les rails supérieurs le long du côté du parc présentaient un risque de piégeage parce que la tête d’un enfant pouvait passer à travers. Les utilisateurs sont priés de se débarrasser en toute sécurité du produit, y compris la housse d’ombrage, et de contacter l’entreprise pour un remboursement. Les produits concernés sont disponibles en plusieurs couleurs : gris cosmique (numéro de modèle PNG-SILVER), noir (PNG-BLCK), rose printanier (PNG-PINK) et orange coucher de soleil (PNG-ORNG).

Santé Canada a également constaté que les anneaux en caoutchouc sur les roues arrière du Wonder & Wise pouvaient se détacher, ce qui présentait un risque d’étouffement pour les jeunes enfants. Seules les unités sans étiquette de numéro de lot, ou celles étiquetées avec le numéro de lot 0521SCP01155 sur le châssis sont concernées par ce rappel. Les utilisateurs sont priés de contacter Asweets pour savoir comment obtenir des roues arrière de remplacement gratuites.

Pour le parc de Bugaboo, les consommateurs sont priés de ne pas utiliser le berceau sans le support de matelas fourni pour certains modèles, car une surface de couchage inégale pourrait présenter un risque de blessure ou de mort par suffocation. Le parc Stardust est disponible en noir (numéro de modèle 951000ZW01), gris, mélange (951000GM01) et bleu acier (951000ST01).