Le premier ministre et plusieurs personnalités politiques ont pris part à des rassemblements en soutien à Israël, lundi, tandis que des manifestations pro-Palestine se tenaient dans plusieurs villes du pays.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, ont tous deux pris part à un rassemblement en soutien à Israël, lundi soir, au Soloway Jewish Community Centre à Ottawa.

«Le Canada condamne sans équivoque les attaques terroristes commises par le Hamas, a affirmé M. Trudeau. On est solidaire d’Israël et on réitère notre appui au droit d’Israël de se défendre conformément au droit international.»

Cette déclaration survient après que les militants du Hamas ont lancé depuis la bande de Gaza une attaque contre Israël samedi, tirant des milliers de roquettes et envoyant des dizaines de combattants infiltrer la frontière par voie aérienne, terrestre et maritime.

Cette attaque a été qualifiée de plus meurtrière pour Israël depuis des années, l’incursion et la contre-offensive ayant fait plus de 1600 morts et des milliers de blessés. Au troisième jour de la guerre, Israël continuait à retrouver des corps. Des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons dans la bande de Gaza, soumise à des frappes aériennes incessantes.

M. Trudeau a appelé à la libération des otages. «On exige qu’ils soient traités conformément au droit international», a-t-il ajouté.

Le Hamas s’est engagé à tuer les Israéliens capturés si les ripostes d’Israël contre la bande de Gaza visent des civils sans avertissement.

Manifestations condamnées

MM. Trudeau et Poilievre ont rappelé que le Hamas est une organisation terroriste et que personne au Canada ne devrait les soutenir, et encore moins les célébrer.

Des manifestations pro-Palestine ont eu lieu dans plusieurs villes au pays, lundi. Des manifestants se sont notamment rassemblés devant l’hôtel de ville de Toronto, brandissant des drapeaux palestiniens. Un rassemblement similaire a eu lieu à Montréal dimanche.

«Le Hamas ne parle pas au nom du peuple palestinien, il ne parle pas au nom des musulmans et il ne parle certainement pas au nom des Canadiens. C’est pourquoi je condamne sans réserve tous ceux qui ont pris part aux célébrations dégoûtantes que nous avons vues dans nos rues», a affirmé M. Poilievre sous les applaudissements de la foule réunie au Soloway Jewish Community Centre à Ottawa.

La soirée a été ponctuée de prières, de chants et de témoignages. Plusieurs personnes dans l’audience tenaient des pancartes avec des noms.

D’autres rassemblements ont lieu à travers le Canada, notamment à Montréal où la Fédération CJA a organisé un rassemblement au centre de conférence Gelber. Le député fédéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, y a réitéré le soutien du Canada à Israël.

«On est profondément triste, profondément touché par les pertes dont tout le monde a souffert, les Israéliens qui étaient tués, qui ont été pris en otage, les Canadiens qui ont été tués», a souligné l’élu libéral.

Le ministre québécois de l’Environnement, Benoit Charette, était également présent pour affirmer son soutien à la communauté, rappelant les liens qui unissent le Québec et Israël, alors que l’ouverture d’un bureau du Québec à Tel-Aviv a été annoncée en août.

«Jamais Israël n’a été victime d’actes terroristes de cette nature-là et après 48-72 h, je me questionne encore, pourquoi certaines personnes hésitent à parler de terrorisme? C’est du terrorisme. Il ne faut pas avoir peur des mots», a affirmé M. Charette.

Il a déploré la tenue de la manifestation de dimanche à Montréal, qu’il a jugé alimentée par un sentiment de haine envers Israël.

«Aucune manifestation d’antisémitisme ne sera tolérée», a-t-il dit, provoquant les applaudissements de la salle.

Un Montréalais tué

Un couple montréalais affirme que son fils fait partie des victimes d’une attaque menée par des militants du Hamas contre Israël en fin de semaine.

Dans un message sur les réseaux sociaux, Alain Haim Look a annoncé que son fils Alexandre Look a été tué samedi en Israël, alors qu’il tentait de sauver son entourage.

«Comme un vrai guerrier, il est parti comme un héros en voulant protéger les gens avec qui il était», a écrit M. Look sur Facebook.

M. Look décrit son fils comme «une force de la nature dotée d’un charisme unique et d’une générosité sans pareil».

«Le monde ne sera plus jamais pareil sans toi», a poursuivi le père endeuillé sur le réseau social.

Alex Look assistait à un festival en Israël.

Avant d’être tué, il avait réussi à trouver un refuge avec des amis et à passer un appel vidéo à ses parents pour les informer de la situation.

Des politiciens expriment leurs condoléances

Le député fédéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, avait la voix chargée d’émotion lorsqu’il a réitéré ses condoléances à la famille de M. Look lors du rassemblement montréalais en soutien à Israël, lundi soir.

Sur X, le premier ministre du Québec François Legault s’est dit «attristé par les circonstances dramatiques» du décès de l’homme de 33 ans. «Mes pensées vont à la famille et aux proches du Québécois Alexandre Look», a-t-il écrit.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a fait de même. «Mes pensées accompagnent la famille d’Alexandre Look qui était présent au festival de musique Supernova en Israël au moment de l’attaque terroriste du Hamas. La paix est plus précieuse que jamais dans ces moments sombres», a-t-il gazouillé.



Sa consœur dans D’Arcy-McGee, Elisabeth Prass, a affirmé avoir «le cœur brisé pour toutes les victimes et leurs familles dans cette horrible tragédie», soulignant que M. Look était «l’un de nos concitoyens, originaire de Côte-Saint-Luc». «C’est dévastateur pour notre communauté. Je suis de tout cœur avec sa famille, et je leur offre toute l’aide que je peux fournir», a-t-elle écrit.

«Au nom de Québec solidaire et en mon nom personnel, je transmets mes plus sincères condoléances aux proches et à la famille d’Alexandre Look, victime québécoise de l’attaque contre le festival Supernova, a pour sa part publié le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Tant de vies innocentes perdues, quelle tristesse...»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rapporté sur X avoir appris «avec tristesse le décès du Montréalais Alexandre Look à la suite des attaques terroristes en Israël. Mes sincères sympathies à ses proches, ainsi qu’à ceux des trop nombreuses victimes civiles.»

Mise en berne

En trois jours, l’attaque du Hamas et la réponse d’Israël ont déjà fait plus de 1600 morts et des milliers de blessés des deux côtés.

Lundi matin, les drapeaux de l’hôtel de ville de Montréal ont été mis en berne «à la mémoire des victimes des attaques terroristes et des violences en Israël», a annoncé la mairesse Valérie Plante sur X.

En soirée, les chutes du Niagara ont été éclairées en bleu et en blanc en mémoire des victimes du Hamas et pour souligner «la force et la persévérance du peuple juif», a déclaré le premier ministre ontarien Doug Ford. Un rassemblement a également eu lieu à Toronto en présence de la mairesse, Olivia Chow, de M. Ford, ainsi que de la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

Mardi, le fleurdelisé sera mis en berne sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement, «de l’aube au crépuscule», ont annoncé la présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy et le premier ministre Legault, dans un communiqué conjoint.

Selon Affaires mondiales Canada, «il y a actuellement 2450 Canadiennes et Canadiens inscrits au service d’enregistrement des Canadiens à l’étranger en Israël et 480 Canadiennes et Canadiens dans les territoires Palestiniens».

«Les fonctionnaires canadiens à Ottawa et dans nos missions à Tel-Aviv et Ramallah continuent à travailler pour fournir une assistance consulaire d’urgence aux Canadiens touchés», a fait savoir l’agence fédérale.