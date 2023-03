À la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), 150 employés supplémentaires seront affectés progressivement, à compter de lundi, dans les succursales qui connaissent un fort achalandage en raison des ratés dans la transition des services vers le portail en ligne SAAQclic.

«Selon l'affluence, les heures d'ouverture seront devancées le matin ainsi que prolongées en fin de journée et des services seront offerts sur rendez-vous les fins de semaine», indique un communiqué émis tôt dimanche matin.

Nouvelles mesures dès demain pour des services plus efficaces en succursales à la @SAAQ: ajout de personnel, plages horaires et info en ligne, notamment. J'ai demandé à ce que les Québécois n'attendent plus dehors, et que le service soit de qualité partout.https://t.co/fSKmVwvVbu — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) March 5, 2023

«J'ai demandé à ce que les Québécois n'attendent plus dehors, et que le service soit de qualité partout», a indiqué la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dans un gazouillis sur son compte officiel Twitter.

Il sera possible, dès lundi, pour les gens qui doivent se rendre dans les files d'attente de consulter au préalable la capacité d'accueil quotidienne de chaque centre de services sur le site Web de la SAAQ.

«Des bornes numériques libre-service seront ajoutées dans les succursales».

Vendredi, le premier ministre François Legault a dénoncé la situation qu'il a qualifiée «inacceptable» à la SAAQ et a exigé des correctifs.

Lancée le 20 février dernier, la plateforme numérique de la SAAQ devait permettre aux clients d'effectuer la plupart des transactions en ligne.

L'objectif était d'être plus efficace, notamment pour faciliter le renouvellement du permis de conduire, le paiement de l'immatriculation ou la prise de rendez-vous pour un examen de conduite, entre autres.

De nouvelles mesures ont donc été prises pour faciliter la création d'un compte SAAQclic lors de l'inscription en ligne. Dans environ une semaine, soit à compter du 13 mars, il sera possible d'obtenir son numéro d'avis de cotisation par téléphone plutôt que par courrier postal.

Le processus d'authentification sera également simplifié dans certaines succursales de la SAAQ, à l'aide de deux pièces d'identité au lieu de quatre, soit la carte d'assurance maladie et le permis de conduire.

Mesures pour aider les commerçants

Les concessionnaires automobiles, qui sont aussi affectés par les problèmes informatiques à la SAAQ, devraient aussi avoir plus de facilité à joindre quelqu'un au téléphone puisque 15 employés supplémentaires répondront aux appels à la ligne téléphonique de soutien de la SAAQ.

Une mise à jour importante du portail SAAQclic Commerçants était annoncée en fin de semaine et une boîte courriel sera consacrée au signalement des difficultés rencontrées par les commerçants.

Selon les données fournies par la Société de l'assurance automobile du Québec, celle-ci traite plus de 25 millions de transactions annuellement.

«Le ralentissement des activités durant la période de transition vers SAAQclic a provoqué le déplacement de 430 000 transactions», peut-on lire dans le communiqué.

Depuis le lancement de la nouvelle plateforme SAAQclic le 20 février, 103 000 Québécois ont réussi à l'utiliser parmi les 335 000 clients servis par la SAAQ.

