Ottawa doit accélérer l'embauche de fonctionnaires selon la greffière du Conseil privé.

Janice Charette recommande au gouvernement fédéral d'adopter une approche de recrutement plus affirmée et plus rapide, invitant les gestionnaires à faire preuve de réflexion et de créativité pour attirer et maintenir en poste leur personnel.

« Nous devons cibler les compétences et l’expérience dont nous avons besoin aujourd’hui et agir sur ce dont nous aurons besoin demain, a-t-elle écrit dans son rapport annuel 2022. Je suis convaincue que les nouveaux employés seront attirés par la possibilité de servir leur pays et de contribuer concrètement à la vie des Canadiens. Pour les conserver, nous devons favoriser des milieux de travail souples, sûrs et gratifiants et exceller en tant qu’organisation apprenante qui prépare les fonctionnaires à relever de nouveaux défis. »

Actuellement, environ 5% des postes sont vacants dans la fonction publique, contre environ 3% au début de 2020.

En mars 2021, on comptait plus de 319 000 fonctionnaires fédéraux, soit 19 000 de plus en l'espace d'un an.