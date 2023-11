Le gouvernement canadien a conclu un accord avec Google concernant la loi sur l’information en ligne. Le géant de la technologie versera 100 millions de dollars par an aux médias et continuera d’autoriser l’accès au contenu de l’information canadienne sur sa plateforme.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a annoncé mercredi ce «développement historique» concernant la mise en œuvre du projet de loi C-18, après que le géant de la technologie a menacé de bloquer les informations sur sa plateforme lorsque les nouvelles règles controversées entreront en vigueur le mois prochain.

«Nous avons trouvé une solution pour répondre aux questions de Google concernant leur processus et la loi. Google voulait des certitudes sur le montant de la compensation qu’il devrait verser aux organes de presse canadiens», a déclaré Mme St-Onge, soutenue par les députés libéraux dans le lobby de la Chambre des communes.

«Beaucoup doutaient de notre réussite, mais j'étais persuadée que nous trouverions un moyen de répondre aux préoccupations de Google et de faire en sorte que les Canadiens aient accès aux nouvelles du Canada sur leur plateforme», a-t-elle déclaré, insistant sur le fait que le gouvernement n'avait fait «absolument aucune concession».

Le gouvernement fédéral précise que ce soutien financier sera indexé sur l'inflation et étendu à «un large éventail d'entreprises de presse à travers le pays, y compris les entreprises de presse indépendantes et celles issues des communautés autochtones et des minorités de langue officielle».

Google pourra également travailler avec une seule collectivité pour distribuer cet argent à «toutes les entreprises de presse admissibles intéressées», en fonction du nombre de journalistes équivalents temps plein qu’elles emploient.

Jusqu’à présent, peu d’informations ont été révélées sur les ajustements réglementaires que le gouvernement fédéral apportera, le cas échéant, Patrimoine canadien ayant indiqué qu’il n’était pas en mesure de divulguer des détails sur les règlements finalisés avant qu’ils ne soient approuvés par le Conseil du Trésor avant l’entrée en vigueur de la loi.

Mme St-Onge a déclaré que le Canada se réservait le droit de rouvrir la réglementation si de meilleurs accords étaient conclus dans d’autres pays, mais pour l’instant, ce qui a été convenu «établira une relation commerciale plus équitable entre les plateformes numériques, le journalisme et le Canada».

«Après des discussions approfondies, nous sommes heureux que le gouvernement du Canada se soit engagé à répondre à nos principaux problèmes avec le projet de loi C-18, qui comprenait la nécessité d’un chemin simplifié vers une exemption à un seuil d’engagement clair», a expliqué le président des affaires mondiales de Google et Alphabet, Kent Walker, dans un communiqué.

«Pendant que nous travaillons avec le gouvernement sur le processus d’exemption basé sur les règlements qui seront publiés prochainement, nous continuerons à envoyer un trafic précieux aux éditeurs canadiens», a dit M. Walker.

Trudeau dénonce Meta

Le projet de loi C-18, ou loi sur l’information en ligne, établit un cadre qui obligerait les géants du numérique Google et Meta à conclure des accords avec les sites d’information canadiens afin de les rémunérer pour l’hébergement de leur contenu journalistique sur leurs plates-formes.

Lorsque le projet de loi a été adopté en juin, Google et Meta avaient tous deux adopté la position selon laquelle, plutôt que d’indemniser les organisations de médias, ils bloqueraient les informations canadiennes sur leurs plates-formes.

Meta a mis sa menace à exécution cet été, et cette entreprise continue de bloquer le contenu des plateformes de nouvelles canadiennes sur Facebook et Instagram, malgré les pressions politiques et publiques pour qu’elle fasse marche arrière.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau s’en est pris à Meta - pour l’instant la seule autre entreprise à atteindre le seuil d’éligibilité à la loi sur l’information en ligne - pour sa décision de retirer l’accès aux actualités plutôt que de payer pour l’obtenir.

«Malheureusement, Meta continue d’abdiquer toute responsabilité à l’égard des institutions démocratiques et même de la stabilité, mais nous allons continuer à travailler positivement dans ces domaines», a déclaré M. Trudeau.

Réagissant aux développements de mercredi, Meta a déclaré que le processus réglementaire fédéral lié à la loi sur les nouvelles en ligne n’est toujours pas «équipé» pour ajuster les éléments essentiels de la législation qu’ils considèrent depuis longtemps comme «inapplicables».

«Contrairement aux moteurs de recherche, nous n’extrayons pas proactivement les nouvelles d’Internet pour les placer dans les fils d’actualité de nos utilisateurs et nous avons longtemps été clairs sur le fait que la seule façon pour nous de nous conformer raisonnablement à la Loi sur les nouvelles en ligne est de mettre fin à la disponibilité des nouvelles pour les gens au Canada», a mentionné un porte-parole anonyme de Meta dans une déclaration envoyée par courriel à CTV News.

Quelles étaient les préoccupations de Google?

Avant la conclusion de cet accord, Google avait indiqué qu’à moins que des ajustements ne soient apportés au projet de règlement fédéral qui sous-tend les nouvelles règles, le géant de la recherche suivrait l’exemple de Meta et supprimerait les liens vers les articles canadiens de son moteur de recherche et d’autres produits lorsque la loi entrerait en vigueur, le 19 décembre.

Le géant de la technologie s’est inquiété de «graves problèmes structurels liés à C-18 qui, malheureusement, n’ont pas été traités au cours du processus législatif» et a qualifié le projet de loi de «taxe sur les liens» qui «rompt avec la façon dont le Web et les moteurs de recherche fonctionnent depuis plus de 30 ans» et peut l’exposer à une «responsabilité financière non plafonnée».

Parallèlement à cet accord, Patrimoine canadien a déclaré que Google continuerait à mettre à disposition des programmes tels que des outils de formation et de développement commercial et poursuivrait son soutien aux projets journalistiques à but non lucratif, tout en garantissant que «les entreprises de presse canadiennes continueront à être traitées de la même manière que leurs homologues internationales».

Au début de l’année, le gouvernement fédéral avait estimé à 172 millions de dollars le montant de la compensation annuelle que Google devrait verser pour satisfaire aux critères d’exemption proposés, un chiffre que le géant de la technologie a contesté.

Mme St-Onge a repris le dossier litigieux de son prédécesseur et promoteur du projet de loi, Pablo Rodriguez, à la suite d’un remaniement ministériel en juillet ce qui lui a permis de prendre la tête des négociations avec les plateformes d’information en ligne au cours des derniers mois.

Mercredi, elle a remercié son prédécesseur pour son travail sur le dossier et a déclaré que cet accord était un exemple de la manière dont, dans le cadre de la loi sur l’information en ligne «viable», les médias canadiens sont «censés bénéficier d’un soutien financier substantiel».

«Depuis plus d’une décennie, les organismes de presse sont perturbés par l’arrivée de grandes plateformes numériques comme Google. Au Canada, près de 500 médias ont fermé leurs portes… Partout dans le monde, les gouvernements ont mis en place des systèmes pour tenter d’établir des règles du jeu plus équitables entre les géants de la technologie et les organismes de presse, qui sont essentiels dans nos démocraties», a déclaré Mme St-Onge.