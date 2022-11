Trente organisations communautaires et syndicales se sont rassemblées dans la province, dimanche, pour demander la mise en place d'un programme inclusif visant la régularisation des personnes sans statut migratoire au Canada.

Appuyées par de nombreux groupes et individus provenant de divers milieux, ces organisations se mobilisent à l'occasion de la Journée québécoise pour la régularisation des personnes sans statut migratoire.

Elles réclament notamment la mise en place d'un programme de régularisation «véritablement inclusif» au Canada et au Québec.

Image du rassemblement à Montréal. | Crédits photo: Centre des travailleurs et travailleuses immigrants

«Au Canada, l'absence ou la précarité d'un statut migratoire plonge des centaines de milliers de personnes dans une situation de vulnérabilité extrême, affectant leur droit à la sécurité, à la santé, au logement, à un niveau de vie suffisant, pour n'en mentionner que quelques-uns. [...] Les gouvernements ont la responsabilité de protéger et de respecter les droits de ces personnes et doivent mettre en place dès maintenant un programme de régularisation complet, inclusif et accessible, qui accordera la résidence permanente à toutes les personnes sans statut», a souligné Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés.



Rappelons que le Ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada va soumettre un projet de programme de régularisation des personnes sans statut migratoire aux gouvernements, au cours des prochaines semaines.

«Nous croyons fermement en l'accès à la justice, et cette dernière repose sur la mise en œuvre des droits. Il n'y a pas de façon plus efficace et équitable pour assurer le respect des droits des personnes migrantes marginalisées que de leur donner un statut. La résidence permanente leur permettrait finalement de vivre pleinement dans la dignité», a avancé Camille Bonenfant, organisatrice communautaire de la Clinique pour la justice migrante.

Image du rassemblement à Montréal. | Crédits photo: Centre des travailleurs et travailleuses immigrants

Ces revendications sont aussi soutenues par les avocats de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'Immigration (AQAADI), qui travaillent sur ce type de dossiers.

«L'AQAADI appuie sans réserve un programme large et généreux visant la régularisation du statut des personnes immigrantes à statut précaire au Canada. [...] Nous estimons que la compassion et la dignité humaine devront être au cœur de ce nouveau programme qui permettra du même souffle de pérenniser la contribution économique, culturelle, professionnelle, communautaire et sociale inestimable qu'apportent ces personnes au Canada», ont affirmé la présidente actuelle Me Stéphanie Valois et le président sortant Me Guillaume Cliche-Rivard de l'AQAADI.

Plus que nécessaire au Québec

Selon les organismes œuvrants dans le domaine, les personnes à statut précaire ou sans statut sont de plus en plus présentes dans plusieurs régions du Québec.

Pour souligner l'importance de la mise en place de ce programme, un premier rassemblement a eu lieu, samedi, à Rimouski. D'autres rassemblements sont prévus à Montréal, Québec, Sherbrooke et Chicoutimi, dimanche.

Image de la mobilisation à Québec. | Crédits photo: Centre des travailleurs et travailleuses immigrants

«Au cours des dernières années, on constate une croissance des personnes à statut temporaire dans notre région, et certaines d'entre elles ont perdu leur statut à la suite d'un abus de leur employeur. Des gens peuvent devenir ainsi sans statut en raison de la lacune de protection publique, et c'est un phénomène répandu dans des régions québécoises. Ce n'est pas acceptable», a lancé l'organisateur communautaire Florian Freuchet du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants au Bas-Saint-Laurent.

Aussi, deux ateliers formatifs portant sur la régularisation des personnes sans statut sont organisés dans les villes de Chicoutimi et de Sherbrooke.

«C'est notre société ici, notamment les personnes sans papiers, leurs voisins et collègues, qui sont arrivés à bâtir un mouvement et ont poussé le gouvernement du Canada à entamer ce chemin pour le bien de tous. Car la régularisation nous avance vers l'idéal où toute personne vive librement et dignement au Canada», a soutenu Samira Jasmin, membre de Solidarité sans frontières.

Parmi les organismes qui y participent, il y a également des centrales syndicales.

«Nous nous inquiétons que les personnes sans statut migratoire puissent être exploitées dans des conditions de travail déplorables et qu'elles doivent travailler dans une grande précarité pour survivre. En leur accordant un statut, elles pourront bien plus dignement gagner leur vie et il sera beaucoup plus aisé d'intervenir pour protéger leurs droits», a souligné le président de la Centrale des syndicats démocratiques, Luc Vachon.

En plus de cette journée de mobilisation, les organisations vont continuer à lutter pour la régularisation des personnes sans statut dans les prochains mois.

«Derrière nous, il y a plus grand nombre de personnes appuyant notre cause, et même plusieurs employeurs et leurs groupes ont exprimé leur appui. Au cours des prochaines semaines et mois, nous continuerons de lutter ensemble pour qu'un programme de régularisation véritablement inclusif soit mis en place au Canada et au Québec», a déclaré Nina Gonzalez, membre du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.