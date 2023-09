Le premier choix du Canadien lors du dernier repêchage David Reinbacher commencera son aventure dans l'uniforme montréalais aux côtés de William Trudeau, vendredi soir à Buffalo.

Les espoirs du Tricolore affronteront alors ceux des Sabres de Buffalo au LECOM Harborcenter dans le cadre d'un tournoi des recrues.

Reinbacher a été sélectionné au cinquième rang lors de l'encan de la LNH, en juin à Nashville. Il a eu l'occasion de se dégourdir les jambes avec son club suisse à Kloten au cours des dernières semaines, et il a déjà eu un avant-goût de ce qui l'attend en participant au camp de développement du Canadien en juillet.

«Reinbacher est un jeune joueur en apprentissage, a mentionné l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, qui dirige les espoirs du Canadien durant le tournoi. De le mettre avec Trudeau, qui a plus d'expérience, ça ne peut que l'aider.»

Pour sa part, Trudeau s'est dit heureux d'avoir la responsabilité d'épauler la nouvelle coqueluche du groupe.

«C'est un beau rôle à avoir, a reconnu Trudeau, qui se prépare à disputer une deuxième saison avec le Rocket. Il est un excellent défenseur. Autant il peut en apprendre de moi, je peux aussi en apprendre de lui.»

Jakub Dobes sera le gardien du Canadien pour le premier match du tournoi des recrues. Le Tricolore jouera à nouveau samedi après-midi contre les Bruins de Boston, puis lundi après-midi face aux Sénateurs d'Ottawa.

Le défenseur Jayden Struble a été retenu temporairement à Montréal et n'a pas participé à la séance d'entraînement matinale, vendredi. Il devait toutefois arriver à Buffalo plus tard dans la journée et être disponible pour les deux matchs suivants.

Une occasion de briller

C'est la deuxième année consécutive que le Canadien envoie ses espoirs au tournoi des recrues à Buffalo.

L'an dernier, de nombreux espoirs s'étaient démarqués et avaient commencé leur marche vers un poste avec le Canadien, comme Arber Xhekaj, Jordan Harris et Kaiden Guhle.

D'autres avaient bâti les fondations en prévision d'une bonne saison d'apprentissage, comme Owen Beck et Trudeau.

«Quand je suis arrivé au tournoi l'an passé, je ne pense pas que le monde parlait de moi, a reconnu Trudeau. J'avais connu trois excellents matchs.

«Ce sont des matchs que les recrues peuvent jouer avant les vétérans. Ça nous prépare pour le camp principal», a ajouté celui qui a finalement terminé la dernière campagne comme défenseur no 1 du Rocket.

L'attaquant Joshua Roy avait raté le tournoi des recrues, après avoir appris qu'il souffrait d'une fracture à un doigt tout juste avant le départ de l'équipe pour Buffalo.

Cela n'a pas empêché Roy de connaître une excellente campagne. Après tout, il a amassé 99 points en 55 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke, en plus d'aider le Canada à gagner le Mondial junior. Il espère toutefois profiter du tournoi pour mettre la machine en marche, au départ de sa première saison dans les rangs professionnels.

«Tout le monde a du plaisir. C'est une belle gang de gars, a mentionné Roy. C'est un tournoi, c'est compétitif.

«Si ça va bien ici, le reste va bien aller», a-t-il ajouté.

Roy évoluera au sein de ce qui devrait être le premier trio du Canadien, aux côtés de Beck et d'Emil Heineman.