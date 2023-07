L’entrée en service officielle du nouveau Réseau express métropolitain (REM) a été marquée par une panne d’environ 45 minutes lundi matin, obligeant de nombreux passagers à emprunter l’autobus pour faire la liaison entre Montréal et Brossard. L’organisation prévient que d’autres difficultés pourraient se pointer en cette période de rodage.

Un arrêt partiel du service a été signalé vers 8h avant de complètement s’interrompre 30 minutes plus tard. Le métro léger automatisé a pu reprendre la route vers 9h15.

À VOIR ÉGALEMENT | REM: «les gens vont être fiers de notre performance», soutient le président de la CDPQ

L’interruption a été provoquée par un problème d’aiguillage, un mécanisme permettant aux voitures du réseau de changer de voies, a indiqué le porte-parole du REM, Jean-Vincent Lacroix.



«Il y a un élément qui a été coincé. Il a fallu faire une réparation sur le terrain avec une équipe technique qui a été déployée rapidement», a-t-il expliqué en entrevue.

«La grande priorité a été de s’assurer que les gens qui étaient à bord du REM puissent aller à la prochaine station», a ajouté M. Lacroix.

L’organisation a ensuite mis en application ce qu’elle appelle son «plan de relève», qui consiste à déployer des autobus pour desservir les stations du REM pour permettre aux utilisateurs de traverser le pont Samuel-De Champlain.

Les causes exactes derrière ce problème d’aiguillage n’étaient pas précisées lundi matin.

D’autres incidents possibles

Le REM a été inauguré en grande pompe vendredi dernier, et samedi et dimanche, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont utilisé le nouveau système de train léger qui était ouvert au public gratuitement.

Le maître d’œuvre du REM, CDPQ-Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, affirme que le trajet entre Montréal et Brossard prend 18 minutes, soit 20 à 30 minutes de moins que le trajet en voiture aux heures de pointe.

M. Lacroix a mentionné que des situations similaires à celle vécue au premier jour de la mise en service officielle du REM pourraient se reproduire, bien que l’organisation espère qu’elles seront limitées.

«On n’est pas immunisé totalement contre ce type d’incidents. (…) C’est le lot de tout système de transport de type métro. Quand on les lance, il y a évidemment ces ajustements-là qu’il faut traverser», a-t-il dit.

«Ce sont des situations qui peuvent arriver, on s’en souhaite très peu, mais on sait que ça va arriver encore. Il faut agir rapidement pour rétablir le service rapidement. On veut être prêt pour la rentrée scolaire», a également affirmé M. Lacroix.

Le porte-parole espère que les usagers seront compréhensifs et qu’ils n’hésiteront pas à adopter le nouveau mode de transport à la suite de ce faux départ. Il se rassure en mentionnant que le REM a laissé une bonne première impression le week-end dernier quand 120 000 personnes en ont fait l’essai.

«Je n’ai entendu que des commentaires élogieux. (…) Ce matin, on souhaite qu’on puisse passer à travers, qu’on ne s’arrête pas à cet élément. Qu’au contraire, on se rappelle qu’on a eu un beau week-end, que c’est un projet de longue haleine. On est dans du rodage, on est dans les premiers jours. C’est un marathon le REM», a soutenu M. Lacroix.

Il est prévu que les voitures du REM soient en service tous les jours, 20 heures par jour, et qu’elles seront connectées aux trois principales lignes du métro de Montréal.

Trois autres tracés du REM sont toujours en construction, dont des lignes vers les municipalités de banlieue de l’ouest et du nord de Montréal, qui devraient être inaugurées vers la fin de 2024, et une liaison aéroportuaire, à Dorval, qui ne sera opérationnelle qu’en 2027.

À terme, le réseau comptera 26 stations qui s’étendront sur 67 kilomètres. Il s’agit du plus grand développement du transport en commun à Montréal depuis la construction du métro, dans les années 1960.