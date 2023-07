Le premier ministre Justin Trudeau se prépare à remanier son cabinet, avec une réorganisation de son front parlementaire prévue dès mercredi, confirment des sources gouvernementales à CTV News.

Ce texte est une traduction de CTV News.

M. Trudeau tient des réunions privées avec des ministres à Ottawa lundi, après que des rumeurs aient circulé sur la scène politique fédérale pendant des semaines selon lesquelles un remaniement estival était dans les cartes.

Ce remaniement imminent est présenté comme une tentative des libéraux minoritaires de réinitialiser leurs messages sur quelques dossiers chauds, comme l'abordabilité du logement, la sécurité publique et les politiques impliquant des plateformes en ligne.

Au cours de la fin de semaine, une poignée d'annonces ministérielles à travers le pays prévues à l'ordre du jour ont été annulées, vraisemblablement pour que les membres du cabinet puissent retourner dans la capitale nationale afin de rencontrer le premier ministre avant le remaniement. Cependant, d'autres ministres ont maintenu leurs itinéraires à l'extérieur d'Ottawa.

Parmi les ministres qui ont changé leurs plans cette fin de semaine, on retrouve le ministre des Transports, Omar Alghabra, le ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen, et la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor.

L'un des ministres dont les événements se sont poursuivis était le ministre de l'Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault, qui a annoncé de nouvelles conditions pour autoriser les futures subventions aux combustibles fossiles.

Il a été interrogé sur son sentiment face au remaniement imminent.

«Je suis ici pour faire cette annonce... Je pars pour le G20. À moins que mon patron ne me dise que je ne pars plus pour le G20, j'irai là-bas ce soir pour représenter le Canada en tant que ministre de l'Environnement et du changement climatique du pays», a-t-il mentionné.

Le commentateur politique de CTV News, Scott Reid, a expliqué que ce gouvernement est à peu près à mi-chemin de son mandat actuel, il est donc logique de changer certains postes.

Cela pourrait être le dernier remaniement avant la prochaine élection ,afin que les ministres aient du temps pour faire les progrès dans leurs dossiers respectifs.

La dernière fois que Trudeau a apporté des changements à son cabinet, c'était en 2022, en échangeant simplement les portefeuilles de Filomena Tassi et Helena Jaczek.

Cette modification était la première fois que le premier ministre remaniait sa liste ministérielle depuis qu'il avait considérablement bouleversé qui était responsable de certains portefeuilles clés après les élections de 2021 qui ont vu les libéraux conserver le pouvoir avec un deuxième gouvernement minoritaire.

«Le gouvernement a été assiégé sur un certain nombre de dossiers différents, de nombreux ministres peu performants ont probablement besoin d'un peu de temps, et peut-être d'une opportunité pour permettre à d'autres personnes d'intervenir», a dit Lydia Miljan, professeur de sciences politiques à l'Université de Windsor sur CTV News Channel.

«Je pense que Trudeau a vraiment besoin de nouveaux visages et de personnes autour de la table qui peuvent vraiment vendre le gouvernement parce que leurs sondages ne sont pas excellents. Ils continuent de perdre aux dépens des autres partis», a affirmé Mme Miljan.

Il y a actuellement 38 membres dans le cabinet paritaire, sans compter le premier ministre.

Le moment de ce remaniement attendu précède une retraite du cabinet en août à l'Île-du-Prince-Édouard, et le retour du Parlement fin septembre.