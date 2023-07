Presque l'ensemble du cabinet du premier ministre Justin Trudeau sera nouveau, ou se retrouvera dans de nouveaux rôles après un remaniement du cabinet fédéral mercredi, selon les informations de CTV News.

Dans ce qui s'annonce comme un important bouleversement de son premier banc, sept ministres ont confirmé leur départ du cabinet, laissant la place à de nouveaux visages, tandis que la majorité des membres actuels du premier banc du premier ministre devraient être déplacés, selon une source gouvernementale de haut niveau.



CTV News a confirmé qu'en plus des quatre ministres du cabinet qui ont annoncé qu'ils se retireraient de la politique fédérale avant les prochaines élections, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, le ministre de la Justice, David Lametti, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, quitteront le cabinet.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, la ministre des Pêches et des Océans, Joyce Murray, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Helena Jaczek, ainsi que la ministre de la Santé mentale et des Toxicomanies, Carolyn Bennett, ont tous annoncé qu'ils ne se représenteraient pas et qu'ils perdraient leur poste au sein du cabinet dans le cadre de ce remaniement.

Une source gouvernementale a toutefois indiqué que l'actuel ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, sera promu à un autre poste. Celle-ci a affirmé qu'il «ne serait pas farfelu» qu'il se retrouve à la tête du ministère des Transports, tel que rapporté par le Globe and Mail.

Dans ce qui promet d'être une cérémonie d'une heure à Rideau Hall mercredi – le premier remaniement majeur du cabinet depuis l'automne 2021 – des sources haut placées ont indiqué de s'attendre à beaucoup de mouvements.

Les quatre ministres qui conserveront leurs postes actuels sont la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Steven Guilbeault.

La ministre de la Défense, Anita Anand, est l'une des ministres que CTV News a appris qu'elle obtiendrait un nouveau poste, en se tournant vers un portefeuille axé sur l'économie.

Alors que le gouvernement libéral minoritaire est à peu près à mi-mandat, ce remaniement est présenté comme une tentative pour que les libéraux minoritaires réorientent leur message et «renforcent», comme l'a dit une source bien informée, ce que Trudeau considère déjà comme une équipe économique solide.

Cela entraînera un accent renouvelé sur l'accessibilité, le coût de la vie et le logement, et garantira que le Canada est bien placé pour tirer parti de la transition vers une économie verte et neutre en carbone.

En décidant de déplacer bon nombre des autres ministres, cela pourrait également offrir l'occasion à de nouveaux ministres ou ministres réaffectés de prendre une approche novatrice face à certains dossiers chauds sur lesquels le gouvernement fédéral a été soumis à un examen politique intense lors des sessions d'automne et de printemps, tels que la sécurité publique, les ingérences étrangères et les politiques concernant les plateformes en ligne.

Déplacer les ministres actuels et en amener de nouveaux permettra également aux libéraux de disposer d'une marge de manœuvre pour progresser et mieux communiquer sur le travail qu'ils accomplissent, ont suggéré les analystes politiques.

La vague d'annonces de lundi et mardi concernant les ministres qui ne se représenteront pas aux élections fait suite à un processus de plusieurs mois entamé par Trudeau et le Cabinet du Premier ministre (CPM) pour évaluer qui, au sein du cabinet actuel, avait l'intention de se représenter en cas d'élection.

Bennett a été la première à confirmer lundi qu'elle ne se représentera pas, ouvrant ainsi la voie dans la circonscription du centre-ville de Toronto-St. Paul's qu'elle occupe depuis 1997.

Alghabra a annoncé mardi dans un message sur les réseaux sociaux que, «après beaucoup de réflexion», il a décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections et de «se retirer du cabinet».

I have news to share: after a lot of reflection, I decided to not run in the next election. As a result I will be stepping aside from cabinet. I was first elected in 2006 and have had the journey of a lifetime. I’m grateful for every minute of it pic.twitter.com/1dNM28YRnN