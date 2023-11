Près de 24 heures après avoir annoncé de nouvelles journées de grève en décembre prochain, le Front commun de travailleurs du secteur public rencontrera la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, vers 16 h 00 cet après-midi.

La tenue de la rencontre, d'abord rapportée par les différents syndicats, a été confirmée par le cabinet de Mme LeBel.

Le gouvernement Legault a récemment indiqué être prêt à bonifier son offre dans les négociations pour de nouvelles conventions collectives si les syndicats concernés font preuve de plus de «flexibilité».

Mardi, les leaders syndicaux du Front commun (CSN, CSQ, APTS et FTQ) ont accentué la pression sur Québec en confirmant que de nouvelles journées de grève auront lieu du 8 au 14 décembre si aucune entente n'est conclue d'ici là.

«Cette annonce témoigne de notre sérieux et de notre détermination à arriver à une entente avant les Fêtes. Chaque fois, nous laissons place à la négociation, mais soyons clairs : nous maintiendrons la pression et poursuivrons notre stratégie qui consiste à déployer nos actions en crescendo», avaient fait savoir les représentants du Front commun.

La grève de sept jours qui se dessine pour décembre pourait devenir la plus longue grève du secteur public depuis 50 ans.

Les 420 000 travailleuses et travailleurs du Front commun — œuvrant dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux — ont été quatre fois en jour de grève dans les dernières semaines.

FIQ et FAE

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) a rapporté une intensification récente des négociations avec le gouvernement du Québec.

Quant à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), elle en est mercredi à sa cinquième journée de débrayage d'une grève générale illimitée.

Sa présidente, Mélanie Hubert, souligne que «depuis trois jours, ça négocie un petit peu plus activement; on va compter sur ça». On reproche toutefois aux centres de services scolaires de faire de «l'obstruction» dans les discussions pour imposer des contraintes aux enseignants.

Avec des informations de la Presse canadienne