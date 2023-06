La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce mardi qu'elle pourra redonner un accès complet ou partiel à certains établissements qui ne sont maintenant plus visés par l'interdiction gouvernementale d'accès en forêt.

Une seule destination demeure entièrement inaccessible en raison des incendies qui sévissent, soit le parc national d'Aiguebelle, en Abitibi-Témiscamingue.

Les établissements visés par une réouverture complète dès mercredi sont : la Réserve faunique Mastigouche (Lanaudière/Mauricie), la Réserve faunique Rouge-Matawin (Laurentides/Lanaudière) et la Réserve faunique du Saint-Maurice (Mauricie).

Dans le cas de la Réserve faunique La Vérendrye (Abitibi-Témiscaming) il s'agit d'une réouverture partielle alors que les secteurs du Granet et de Victoria demeurent fermés tout comme les campings de la Rivière-des-Outaouais et de Baie-des-Sables ainsi que les campings rustiques Camille Roy, Pointe de Sable, Granet, Gaotanaga et du Till.

La Réserve faunique Ashuapmushuan (Saguenay–Lac-Saint-Jean) fait aussi l'objet d'une réouverture partielle alors que les secteurs de Chigoubiche, Nicabau et Charron demeurent fermés.

Dans un communiqué acheminé aux médias, la Sépaq souligne que la vente de bois demeure cependant suspendue dans les établissements situés au nord du fleuve Saint-Laurent, où l'interdiction gouvernementale de faire des feux à ciel ouvert reste en vigueur.

«Si les feux de camp sont maintenant autorisés dans les établissements au sud du fleuve, il faut rappeler que la plus grande prudence est de mise en cette période où des incendies majeurs continuent de faire des ravages ailleurs au Québec», précise la Sépaq.