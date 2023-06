Un nouveau Québécois a joint les rangs de la NBA, jeudi soir.

Olivier-Maxence Prosper, natif de Rosemère, a été repêché par les Kings de Sacramento au 24e rangg, et rejoint Bennedict Mathurin, Luguentz Dort, Khem Birch et Chris Boucher dans la NBA.



Cependant, il est possible qu'il ne joue pas pour les Kings, dans le cadre d'un échange en compagnie du joueur des Kings Richaun Holmes en direction des Mavericks de Dallas, selon l'informateur ESPN Adrian Wojnarowski.

Prosper a joué une saison à Clemson et ses deux dernières saisons universitaires à Marquette. Il a tourné à 12,5 points de moyenne lors de la saison 2022-2023.

Il a d'ailleurs mené les Golden Eagles de Marquette en marquant 16 points au deuxième tour de la March Madness. Malheureusement, Michigan State a remporté le match 69-60 pour accéder au Sweet Sixteen.

Prosper, qui aura 21 ans le 3 juillet prochain, a délivré des performances surprenantes lors du combiné, visant à tester les capacités athlétiques des futurs repêchés.

Du haut de ses six pieds sept, et avec 212 livres sur la balance, il a terminé en deuxième position au saut vertical debout, et en troisième position lors du saut vertical maximum.

Prosper avait pris part au camp mondial de Basketball Sans Frontières en 2020, ainsi qu'à la NBA Academy en Amérique latine, tout comme Mathurin.

Il faisait également partie de l'équipe du Canada U19, et a fini à la troisième place de la Coupe du monde aux côtés de Mathurin.

Prosper est issu d'une famille de basketteurs, son père et sa mère ont joué en universitaire, le premier pour les Stingers de Concordia, et la dernière pour les Stingers ainsi que pour Manhattan College.

Sa soeur cadette, Cassandre, joue également dans les rangs universitaires, avec Notre Dame dans la NCAA.