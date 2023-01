La Federal Aviation Administration (FAA) lève un arrêt au sol sur les vols à travers les États-Unis à la suite d’une panne d’ordinateur tôt mercredi qui a entraîné des milliers de retards qui se sont rapidement répercutés sur le système dans les aéroports du pays.

Plus tôt dans la matinée, la FAA a ordonné à tous les vols américains de retarder les départs jusqu’à au moins 9 heures (heure de l’Est). En raison de la forte congestion, la FAA a autorisé les vols à partir des aéroports de Newark Liberty et d’Atlanta Hartsfield-Jackson. L’agence a déclaré que les opérations normales de trafic aérien reprenaient progressivement à travers les États-Unis après la panne.



Plus de 3 700 vols ont été retardés et plus de 640 ont été annulés en début de journée.

La FAA a soutenu qu’elle continuait de rechercher la cause du problème initial.

Plus près de nous, à Montréal, les impacts de la panne informatique ont été limités alors qu'une quinzaine de vols vers les États-Unis ont été retardés. Aéroport de Montréal (ADM) a confirmé suivre la situation de près, au moment où les embarquements reprenaient graduellement, mercredi avant midi à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.

On a demandé aux voyageurs qui décollaient vers les États-Unis depuis Montréal et Toronto de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

Un porte-parole de l'aéroport international Pearson a témoigné de quelques vols retardés vers 7 h 30, heure locale. Air Canada a prévenu que la panne pourrait affecter ses opérations transfrontalières et a demandé à ses clients de se renseigner.

La panne touchait le Notice to Air Missions System (NOTAMS). La FAA a annoncé mercredi matin que certaines fonctionnalités ont été rétablies, mais le service demeure limité.

Les NOTAMS concernent de multiples sujets, des travaux de construction dans les aéroports aux restrictions urgentes de vol en passant par les bris d'équipement. Tous les vols doivent utiliser ce système, y compris les vols commerciaux et militaires.

Les vols européens à destination des États-Unis semblaient peu touchés par le problème.

La panne a débuté à 20 h 38, heure de New York, mardi soir, empêchant les pilotes de recevoir de nouveaux avis.

Avec des informations de Louis-Philippe Bourdeau, Noovo Info