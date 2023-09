À l'approche de la rentrée scolaire et avec la hausse des cas de COVID-19, il est important de se rappeler les bases pour prévenir les maladies respiratoires, selon une experte.

La Dre Dina Kulik, pédiatre et fondatrice de Kidcrew Medical, a déclaré à la chaîne de télévision CTV News Channel lundi que nous pouvons atténuer le risque de virus tels que la COVID-19 et le RSV en maintenant une bonne hygiène, en gardant les enfants à la maison s'ils sont malades et en portant un masque si vous pensez que vous pourriez être contagieux.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Je pense que plus nous envoyons nos enfants à l'école malades, plus nous retournons au travail malades, plus nous sommes susceptibles de propager des virus, notamment en intérieur sans masques, etc.», a affirmé la Dre Dina Kulik. «Nous voulons nous assurer que nous passons beaucoup de temps à l'extérieur si possible, que nous portons un masque si nous ne nous sentons pas bien ou si nous pensons que nous pourrions être contagieux, et que nous nous lavons bien les mains.»

Selon Santé Canada, à la fin du mois d'août, l'activité de la COVID-19 «a augmenté» au Canada, avec le nombre de lits d'hôpital occupés par des patients atteints de la COVID-19 passant de 1 836 à 2 125 entre le 23 août et le 29 août.

De nombreuses régions au Canada ne suivent plus ou ne rapportent plus régulièrement leurs chiffres de la COVID-19, ce qui signifie que les chiffres peuvent être sous-estimés. Selon la dernière estimation de l'Indice de danger de la COVID-19 au Canada, un projet regroupant des données sur la COVID-19 géré par un groupe de scientifiques et d'épidémiologistes bénévoles, environ une personne sur 54 pourrait être actuellement infectée.

La COVID-19 est revenue dans l'actualité en août lorsque le premier cas de la variante BA.2.86 - une nouvelle variante fortement mutée - a été détecté en Colombie-Britannique. Cette variante, également connue sous le nom de Pirola, a suscité des craintes qu'elle puisse échapper à la protection offerte par les vaccins en raison de ses plus de 30 mutations dans sa protéine de pointe par rapport à son plus proche ancêtre, BA.2.

Les premières recherches suggèrent que la nouvelle variante pourrait ne pas être aussi dangereuse qu'on le craignait initialement. Deux études, réalisées en Chine et en Suède, ont révélé que la BA.2.86 ne semble pas être aussi différente pour nos systèmes immunitaires que ce que l'on craignait, et que bien que la nouvelle variante constitue une menace, elle ne devrait pas entraîner la même augmentation des cas que l'arrivée de l'Omicron.

«C'est une excellente nouvelle que les nouvelles recherches montrent qu'elle est moins contagieuse et moins invasive pour le système immunitaire que nous le pensions auparavant», a déclaré le Dre Kulik. «Cependant, les enfants peuvent toujours l'attraper, en particulier ceux qui n'ont pas eu la COVID récemment ou qui n'ont pas été vaccinés depuis longtemps, et une grande préoccupation que nous avons à l'approche de la rentrée scolaire est que les enfants seront de nouveau confinés dans un environnement clos, avec moins d'activités en plein air qu'en été.»

Actuellement, les sous-lignées de la variante XBB sont dominantes au Canada, avec XBB.1.9.2 constituant le groupe de lignées le plus prévalent au cours des trois dernières semaines, en date du 29 août. Le gouvernement fédéral se prépare à l'introduction de nouveaux vaccins contre la COVID-19 à l'automne, Santé Canada examinant toujours les soumissions de Pfizer-BioNTech et Moderna pour mettre à jour leurs vaccins contre la COVID-19 afin de cibler la variante XBB.1.5 et ses sous-lignées.

L'automne signifie également que nous verrons probablement plus de cas de RSV, qui suit un schéma saisonnier et commence généralement à frapper fort à l'automne.

Une autre préoccupation liée à la rentrée scolaire est "le risque de contracter la COVID en même temps que le RSV et/ou la grippe, ce qui nous préoccupe depuis plusieurs années", a déclaré Kulik.

La meilleure façon de prévenir la propagation de la COVID-19 ou d'autres maladies respiratoires à l'école est que les parents gardent leurs enfants à la maison s'ils sont malades et ne les envoient pas à l'école s'ils ont une toux ou un nez qui coule, a-t-elle déclaré.

Malgré la reprise de l'école, elle a déclaré que cette année «les parents semblent moins préoccupés par la COVID», soulignant que «nous ne portons pas beaucoup de masques et que nous sommes de nouveau dans des environnements clos».

«Certains parents estiment probablement que si leurs enfants ont déjà eu la COVID-19 par le passé, le spectre du virus est moins menaçant», a-t-elle dit.

Mais la COVID-19 peut encore avoir un impact important, et pas seulement à l'étape aiguë. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 36 millions de personnes en Europe seulement pourraient avoir des problèmes de santé à long terme en raison de la COVID-19 à long terme, une affection chronique que les experts médicaux continuent de chercher à comprendre.

«Certaines enfants et adultes peuvent encore tomber assez malades avec la COVID, et nous voulons autant que possible éviter des infections répétées, ce qui peut ne pas être bon pour nous à long terme non plus». a affirmé la Dre Kulik.

Elle a ajouté qu'il était important que les enfants bénéficient d'une quantité adéquate de sommeil et qu'ils aient une alimentation équilibrée.

«Nous savons que ces choses peuvent nous aider à rester en bonne santé toute l'année, mais particulièrement pendant la saison virale», a-t-elle souligné.