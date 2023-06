Celui qui était sous les feux des projecteurs les deux premières années de la pandémie de COVID-19 au Québec, le docteur Horacio Arruda, est nommé de nouveau sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Le Conseil des ministres a annoncé sa nomination, mercredi soir, par voie de communiqué, sans plus de détails.

Le Dr Arruda dirigeait les actions de la santé publique depuis l'été 2012 lorsqu'il a été nommé par le ministre de la Santé de l'époque, Yves Bolduc.

Celui que les Québécois ont connu comme leur directeur national de santé publique a cependant remis sa démission au premier ministre François Legault, qui l'a acceptée, en janvier 2022 au moment où les hospitalisations atteignaient des sommets dans la province, en raison de la COVID-19.

Plusieurs personnes avaient fortement critiqué le Dr Arruda pour sa recommandation controversée d'un couvre-feu, dans la foulée des mesures sanitaires. D'autres avaient mis en doute ses compétences après ses commentaires sur l'utilisation de tests rapides ou encore le port du masque qui procure un faux sentiment de sécurité.

Le docteur Luc Boileau lui a succédé à la direction de la Santé publique, et il est également sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique.

Note de la rédaction: une version précédente de ce texte affirmait que M. Arruda retrouvait son poste au ministère, un an et demi après son départ. En fait, M. Arruda n'a jamais quitté son poste de sous-ministre; son mandat, qu'il détient depuis 2012, a été renouvelé. Pour plus de détails, consultez nos normes et politiques éditoriales.