Le cabinet libéral entamera mardi la deuxième journée de sa retraite de trois jours à Hamilton et plusieurs enjeux sont au menu des discussions, dont la lutte contre l'inflation, mais aussi la situation des passeports.

La prochaine année sera «turbulente» pour l'économie, selon le ministre fédéral associé des Finances, mais Randy Boissonnault insiste sur le fait que le gouvernement a encore une marge de manœuvre pour les grandes priorités, notamment un nouvel accord sur les soins de santé avec les provinces.

M. Boissonnault a été interpellé par les journalistes mardi à son arrivée à la réunion du cabinet libéral, lors de la deuxième d'une retraite de trois jours à Hamilton, en Ontario, en prévision de la rentrée parlementaire de la semaine prochaine. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, devrait présenter une mise à jour économique au cabinet plus tard mardi.

«Il y a beaucoup d'incertitude, a admis M. Boissonnault mardi matin. Nous allons donc surveiller cela à chaque étape du processus alors que nous nous préparons pour le budget (de 2023). Nous avons encore une marge budgétaire pour pouvoir faire les choses que nous devons faire, mais la marge budgétaire s'est resserrée.»

M. Boissonnault a souligné que la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt et l'inflation faisaient partie des problèmes qui causaient à la fois de l'incertitude et des dommages à l'économie.

Lundi, un rapport conjoint du Conseil canadien des affaires et de la firme Bennett Jones indiquait que les prévisions budgétaires présentées dans le dernier budget fédéral et l'énoncé économique de l'automne étaient probablement trop optimistes.

Le rapport, rédigé par l'ancien gouverneur de la Banque du Canada David Dodge et l'ancien conseiller libéral en politique financière Robert Asselin, concluait que les prévisions du gouvernement étaient basées sur un ensemble «plausible mais optimiste» d'hypothèses économiques et de taux d'intérêt, qui ont toutefois peu de chances de se réaliser.

Les auteurs préviennent qu'il y a une «forte probabilité d'une récession plus grave» cette année et que les promesses libérales dans tous les secteurs coûteront beaucoup plus cher que prévu — que ce soit le financement des soins de santé, la défense nationale, les améliorations des infrastructures ou la lutte contre le changement climatique.

M. Boissonnault a déclaré mardi que son gouvernement se penchera sur ce rapport et sur bien d'autres lorsqu'il fera ses prévisions économiques avant le prochain budget. Il croit quant à lui que la réalité budgétaire se situera quelque part entre les meilleurs et les pires scénarios présentés dans l'énoncé économique de l'automne dernier.

Transferts en santé

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé avant cette réunion du cabinet que le coût de la vie et la compétitivité du Canada étaient ses priorités.

Les pourparlers en cours avec les provinces pour une nouvelle entente sur les transferts fédéraux en santé constituent aussi l'un des enjeux qui pourraient modifier les prévisions de dépenses du gouvernement. Les provinces ont demandé des milliards pour la prochaine décennie afin de soutenir leur système de santé, au bord de l'effondrement.

Ottawa insiste sur la responsabilité de tout nouveau financement de la santé et M. Trudeau ne s'est pas publiquement engagé à répondre aux demandes des premiers ministres des provinces.

M. Trudeau a commencé sa journée mardi en rencontrant la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, qui est aussi ancienne cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario. M. Trudeau et Mme Horwath ont mentionné que le logement faisait partie de leurs principaux sujets de conversation.

Les prix des logements et le manque de logements abordables en particulier sont devenus un problème clé pour les gouvernements à tous les niveaux.

Les libéraux sont à la traîne des conservateurs dans la plupart des sondages récents et le choix de Hamilton pour la retraite est stratégique sur le plan électoral. Cette ville se trouve dans l'une des régions les plus disputées du pays, et les libéraux doivent y faire bonne figure s'ils veulent rester au pouvoir.

Le cabinet libéral a d'ailleurs reçu lundi un vif rappel de la forte opposition à laquelle il est confronté au sein du «convoi de la liberté».

Une petite manifestation a accueilli M. Trudeau lundi après-midi à son arrivée à Hamilton. Un groupe plus important, une quarantaine environ, est revenu dans la soirée. Les manifestants ont agité des drapeaux, crié et déclenché des feux d'artifice -- dont certains semblaient viser le bâtiment.

La plupart des manifestants se sont dispersés vers 23 h, mais au moins un a passé la majeure partie de la nuit à klaxonner, ce qui a rappelé les klaxons des semi-remorques qui ont bloqué une grande partie du centre-ville d'Ottawa pendant trois semaines, il y a près d'un an.