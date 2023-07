Les médias d'État vietnamiens ont rapporté que le gouvernement avait interdit la distribution du film populaire «Barbie» parce qu'il comprend la diffusion d'une carte montrant les revendications territoriales chinoises contestées dans la mer de Chine méridionale.

Le journal Vietnam Express et d'autres médias ont indiqué que les affiches faisant la publicité de «Barbie» avaient été retirées des sites Web des distributeurs de films après la décision de lundi. Avec Margot Robbie, jouant Barbie aux côtés de Ken de Ryan Gosling, le film devait arriver le 21 juillet dans les salles vietnamiennes.

Les rapports citent Vi Kien Thanh, directeur général du département du cinéma du Vietnam, disant que le Conseil national d'évaluation du film a pris la décision. Il a déclaré qu'une carte dans le film montre la «ligne en neuf tirets» de la Chine, qui étend les revendications territoriales de Pékin loin dans les eaux qui relèvent des zones revendiquées par le Vietnam et d'autres pays.

La «ligne en neuf tirets» est une question nébuleuse et sensible pour la Chine et ses voisins qui montre que la frontière maritime de Pékin s'étend dans des zones revendiquées par d'autres gouvernements et englobe la majeure partie de la mer de Chine méridionale. Cela a mené la Chine à des affrontements tendus avec les pays de l'ANASE que sont l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et les Philippines, les bateaux de pêche et les navires militaires chinois devenant plus agressifs dans les eaux contestées.

Interrogée sur la question lors d'un breffage quotidien mardi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré : «la position de la Chine sur la question de la mer de Chine méridionale est claire et cohérente».

«Nous pensons que les pays concernés ne devraient pas lier la question de la mer de Chine méridionale aux échanges culturels et interpersonnels normaux», a affirmé Mme Mao.

Cependant, la Chine est extrêmement sensible à la manière dont son image nationale et ses revendications frontalières sont représentées dans les divertissements et par les entreprises. Par exemple, on a régulièrement exercé des représailles contre des entreprises allant des hôtels aux compagnies aériennes qui, selon Pékin, ont suggéré que Taiwan était autonome - avec son propre système politique, son code de pays et sa monnaie.

Les entreprises acceptent presque toujours les plaintes chinoises, craignant d'être exclues de l'énorme et lucratif marché chinois. Cela inclut les films hollywoodiens supprimant ou ajoutant des scènes basées sur la réponse attendue du Parti communiste au pouvoir et du public hautement nationaliste.

Lorsqu'un tribunal international a statué en 2016 que la «ligne en neuf tirets» n'avait aucun fondement en droit et que les Philippines avaient droit à une zone économique exclusive dans une partie de la zone revendiquée par Pékin, la Chine a rejeté la décision.