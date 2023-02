L'entente de principe qui était intervenue plus tôt ce mois-ci entre Revenu Québec et le syndicat qui représente ses 5800 professionnels sera bel et bien soumise aux membres. Deux instances intermédiaires ont fait une recommandation en ce sens au cours des derniers jours.



L'entente sera donc présentée aux membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) lors d'assemblées qui se tiendront les 21, 22 et 23 février.

Les votes se tiendront du 21 au 26 février, a fait savoir le SPGQ vendredi.

Le grand syndicat, indépendant des centrales syndicales, n'a pas voulu dévoiler la teneur de l'entente de principe, préférant en garder la primeur pour ses membres, comme c'est habituellement le cas en pareille circonstance.

La durée de la convention collective est différente des autres conventions collectives des secteurs public et parapublic. Ces derniers avaient renouvelé leurs conventions, qui étaient arrivées à échéance le 31 mars 2020, jusqu'au 31 mars 2023. Or, l'entente de principe du SPGQ à Revenu Québec prévoit une date d'échéance plus tardive que mars prochain.

Ces professionnels travaillent à la vérification fiscale, comme analystes en informatique ou analystes de procédés, par exemple.

Entre-temps, la grève de soir et de fin de semaine, qui touche essentiellement les salariés des technologies de l'information, est maintenue jusqu'à ce que les membres se prononcent sur l'entente de principe.