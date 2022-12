Les thèmes qui se dégagent des nouvelles les plus consultées sur le Noovo.Info en 2022 sont peu invitants: inflation, virus, pénurie de main-d’œuvre, guerre, violence, harcèlement…

Aux yeux de plusieurs, l’année 2022 a été pire que 2021, en fait. Que vous est-il arrivé cette année pour que vous entreteniez un tel sentiment?



Avez-vous été malade?

Le temps des Fêtes 2021 et le début de l’année 2022 des Québécois ont été gâchés par une vague de contamination à la COVID-19 et un confinement. Depuis le temps, Québec a assoupli les règles sanitaires, mais la province combat maintenant contre un trio de virus, avec la COVID certes, mais aussi le virus respiratoire syncytial (VRS) et l’influenza.

Avec ce cocktail viral qui circule, la santé publique continue de marteler le même message: il faut apprendre à vivre avec les virus et adapter ses comportements pour réduire la transmission communautaire. Pour les experts, le port du masque doit faire partie de l’équation et devenir un geste banal dans les lieux publics lorsqu’on affiche des symptômes ou qu’on a des doutes.

En finira-t-on avec la pandémie en 2023? Il semble que la vie avec les virus devienne plutôt le new normal. De l’avis de l’OMS, les gouvernements doivent, entre autres, intégrer les soins contre la COVID dans les soins primaires de leurs systèmes de santé respectifs.

Souffrez-vous de l’inflation (même si vous avez probablement reçu deux chèques du gouvernement Legault)?

La très grande majorité d’entre nous a reçu deux chèques de la part du gouvernement Legault en 2022: un premier de 500 dollars au printemps après l’année fiscale 2021, et un autre d’à peu près le même montant à la fin de l’année, résultat d’une promesse électorale du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Ces aides financières se sont voulues des façons d’aider les contribuables à se remettre de la pandémie et à lutter contre l’inflation galopante. On n’entendra probablement personne se plaindre d’avoir reçu environ 1000 dollars de la part du gouvernement dans son compte en banque mais, compte tenu de l’objectif de François Legault et de son ministre des Finances, Eric Girard, certains ont perçu cette aide «mal ciblée» comme un «coup d’épée dans l’eau».

Recevra-t-on d’autres chèques de la sorte en 2023? Les probabilités ne sont pas élevées. Le gouverneur de la Banque du Canada a demandé aux gouvernements provinciaux de choisir des mesures bien ciblées et temporaires.

Avez-vous perdu vos élections?

Le 3 octobre 2022, 66% des citoyens ont voté lors des élections provinciales, une proportion presque identique aux élections de 2018 qui avaient porté François Legault et la CAQ au pouvoir.

Malgré l’abstention du tiers des Québécois admissibles au vote, le gouvernement Legault est parvenu à se faire réélire, raflant une écrasante majorité de 91 de 125 sièges (73%) à l’Assemblée nationale, avec seulement 41% du vote populaire.

Manon Massé, coporte-parole de Québec solidaire (QS) a surnommé ce scrutin «l’élection de la distorsion»; le Parti conservateur (PCQ) fait des pieds et des mains pour avoir un peu de place à l’Assemblée nationale; QS et le Parti québécois (PQ) ont participé à des manifestations pour une réforme de mode de scrutin…

Une telle réforme aura-t-elle lieu en 2023? Ne retenez pas votre souffle, car François Legault rejette le concept, qui a pourtant fait l’objet d’une de ses anciennes promesses électorales.

Avez-vous vu des réfugiés ukrainiens débarquer au Québec?

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine dans le cadre d’une campagne militaire par la voie des airs, de la mer et de la terre.

Difficile de calculer le coût humain de cette guerre, étant donné la désinformation qui accompagne les conflits militaires, mais les États-Unis dénombraient une vingtaine de milliers de morts russes en août 2022, tandis que l’Ukraine disait déplorer une dizaine de milliers de décès en date de juin 2022.

Ce conflit armé a provoqué une onde de choc à travers le monde, jusqu’au Canada et ici, au Québec. En novembre 2022, les statistiques gouvernementales montraient que moins d'un tiers des Ukrainiens approuvés pour des visas canadiens temporaires sont arrivés au pays, alors même que des centaines de milliers d'autres restent dans la file d'attente pour savoir s'ils sont admissibles à voyager au Canada. Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le gouvernement a reçu près de 700 000 demandes d'Ukrainiens pour se rendre au Canada.

Cette guerre prendra-t-elle fin en 2023? Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, demande au Canada et à d'autres alliés de continuer d’aider sa nation. D’ici à ce que cette guerre se termine, des familles ukrainiennes tentent de s’adapter à leur nouvelle vie au Québec.

Êtes-vous dans le milieu de la restauration?

Au tout début de 2022, plusieurs d’entre nous étions bien déçus de ne pas pouvoir fréquenter nos restaurants et commerces alimentaires favoris, mais ceux qui souffraient le plus de du confinement imposé par le désormais ex-directeur national de santé publique, Horacio Arruda, étaient sans doute les restaurateurs et commerçants eux-mêmes. Un restaurant montréalais et une pâtisserie saguenéenne sont allés jusqu’à défier les règles.

Douze mois plus tard, les restaurateurs peuvent opérer sans restriction, mais continuent de souffrir d’une autre manière. On n’a qu’à penser à la pénurie de main-d’œuvre. Et la pilule du no-show — quand des personnes ne se présentent pas à une réservation dans un restaurant — ne passe plus aussi bien qu’avant, pas après deux ans de restrictions sanitaires et sous le spectre d’une récession. En novembre, l'Association Restauration Québec (ARQ) a réclamé davantage de pouvoirs à Québec afin d'imposer des frais à ces gens qui «ghostent» les restos.

Le milieu de la restauration vivra-t-il enfin une année normale en 2023?

Avez-vous été témoin ou victime d’intimidation?

Personne n’est à l’abri de l’intimidation en 2022, pas même les candidats d’Occupation double. Parlez-en à Jonathan, dont les «adversaires» Isaack, Félix et Philippe se sont fait montrer la porte par la production de cette émission de téléréalité à la suite de protestations en raison de leur comportement jugé inapproprié. Cet accroc a mené au départ de nombreux commanditaires de l’émission et OD a diffusé une émission spéciale dans le cadre de laquelle les candidats toujours en lice ont participé à des activités de sensibilisation et de prévention de l’intimidation.

Mais l’intimidation affecte tant de segments de la population… Le dictionnaire Merriam-Webster a fait du mot gaslighting son mot de l’année 2022; des candidats électoraux ont reçu des menaces de tout acabit; la majorité des jeunes Québécois ont dit avoir déjà subi du cyberharcèlement; et des journalistes victimes de harcèlement se sont tourné vers Justin Trudeau pour lui demander d’agir.

Est-ce qu’on va «arriver en 2023» en matière d’intimidation? Pour certains, comme les signataires d'une lettre ouverte de la Fondation Émergence sur transphobie dans les écoles, la lutte continue.

D'autres thèmes marquants consultés sur le site Noovo.Info en 2022

Avec de l'information de La Presse canadienne