L’avocat Richard Dubé, criminaliste au Québec depuis plusieurs décennies et co-auteur de la série télévisée Indéfendable, est mort subitement samedi dernier.

La nouvelle a été annoncée tard dimanche soir par voie de communiqué par la maison de production audiovisuelle et numérique Pixcom, qui signale que M. Dubé était aussi l’idéateur d’Indéfendable, une série quotidienne diffusée au réseau TVA co-écrite et produite par sa conjointe, Izabel Chevrier.

Le président de Pixcom, Nicola Merola et le premier vice-président, le comédien et animateur Charles Lafortune, affirment dans le communiqué que Richard Dubé était un être d’exception qu’ils considéraient comme un ami.

«Nous sommes de tout cœur avec sa conjointe Izabel, sa famille, ses collègues, ses amis et toute la grande famille d’Indéfendable. Richard était un être d’exception que nous considérions comme un ami. Il était rassembleur, audacieux, créatif et il arrivait toujours à nous surprendre. Il découvrait avec passion le monde des acteurs, de la télévision et savait être présent pour tous, à chacune des étapes. Sa fougue et sa créativité vont nous manquer mais c’est sa présence dans nos vies qui laissera le plus grand vide», confient Nicola Merola et Charles Lafortune.



Richard Dubé a été inscrit en 2013 au titre de Conseiller de permanence de la Cour pénale internationale, aux Pays-Bas.

Les comédiens Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé et Michel Laperrière font partie de la distribution principale de la série Indéfendable.

«Richard était l'un des piliers de cette série à succès et sa vaste expérience en tant que criminaliste a su transcender la réalité pour créer une œuvre de fiction crédible et passionnante», ont affirmé Nathalie Fabien, directrice principale des chaînes et de la programmation au Groupe TVA et Nadège Pouyez, directrice générale chez Québecor Contenu.

«Richard Dubé était un être exceptionnel, rassembleur, et (...) sa brusque disparition laissera un vide incommensurable.»

«Un des grands criminalistes»

Les réactions au décès de M. Dubé sont nombreuses, notamment via les réseaux sociaux.

Lundi matin, Claude Poirier a tenu à écrire quelques lignes sur Facebook en l'honneur de son ami, «l'un des grands criminalistes que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant de nombreuses années». «Toutes mes sympathies à son épouse, sa famille et ses collègues de travail. 10-4», peut-on lire sur la page du chroniqueur judiciaire.

 

L'auteur et animateur Josélito Michaud a aussi partagé quelques lignes sur les réseaux sociaux en lien avec le décès de M. Dubé. «Merci Maître Dubé de nous montrer dans notre télé une autre facette de votre métier de criminaliste souvent incompris et jugé à tort», peut-on notamment lire.

 

Plusieurs messages venant du milieu juridique rendent aussi hommage à Me Dubé via les réseaux sociaux.

Avec des informations de Noovo Info.