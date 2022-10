Rishi Sunak a remporté la course à la direction du Parti conservateur et deviendra le prochain premier ministre britannique, le troisième cette année.

L'ancien responsable du Trésor sera le premier dirigeant britannique de couleur et devra stabiliser le parti et le pays à une époque de turbulences économiques et politiques.

Sa seule rivale, Penny Mordaunt, a déclaré forfait lundi et l'ex-premier ministre Boris Johnson avait lui aussi jeté l'éponge dimanche.

En tant que chef du parti au pouvoir, M. Sunak succédera à la première ministre Liz Truss, qui a démissionné la semaine dernière après 45 jours tumultueux au pouvoir.

M. Sunak avait perdu face à Mme Truss lors de la dernière course à la direction conservatrice. Le politicien a dirigé l'économie à travers la pandémie de coronavirus, gagnant des éloges pour son soutien financier aux travailleurs licenciés et aux entreprises fermées.

L'homme de 42 ans avait promis «l'intégrité, le professionnalisme et la responsabilité» s'il était désigné chef du parti.

Mme Truss a démissionné jeudi dernier après 45 jours de mandat turbulents, admettant qu'elle ne pouvait pas mettre en œuvre son programme économique de réduction d'impôts, qu'elle a été forcée d'abandonner après avoir suscité la fureur au sein de son parti et des semaines de turbulences sur les marchés financiers.

La tourmente du Parti conservateur alimente les appels pour la tenue d'élections nationales. Dans le cadre du système parlementaire britannique, il n'est pas nécessaire qu'il y en ait avant la fin de 2024, bien que le gouvernement ait le pouvoir d'en convoquer un plus tôt.

En ce moment, cela semble peu probable. Les sondages d'opinion indiquent qu'une élection serait un désastre pour les conservateurs, le Parti travailliste restant en tête dans les intentions de vote.