Un jouet de bain de la marque Baby Shark fonctionnant à batteries fait l’objet d’un rappel au Canada en raison de l'aileron en plastique, qui peut causer des blessures à l’enfant.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Santé Canada a émis un avis de rappel jeudi pour le jouet dénommé Zuru Robo Alive Junior Baby Shark en raison de préoccupations concernant l'aileron en plastique qui pourrait causer des coupures à l’enfant.

«Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser le produit rappelé et le jeter de manière appropriée», a déclaré l'agence nationale de santé dans l'avis de rappel.

Le jouet, qui ressemble à un petit requin, est vendu en trois couleurs - jaune, bleu et rose - et lorsqu'il est placé dans l'eau, il nage et chante une chanson.